Thông tin tiền vệ Hendrio (Đỗ Hoàng Hên) chính thức nhận quốc tịch vào ngày 17/10 khiến người hâm mộ bóng đá Việt Nam hào hứng. Anh là mẫu cầu thủ chơi đa năng, được HLV Kim Sang Sik yêu thích. Khi còn thi đấu cho Thép Xanh Nam Định, ngôi sao đến từ Brazil chính là người đứng sau sự thành công của Xuân Son. Giới chuyên môn đánh giá, Hoàng Hên là một trong những tiền vệ công hay nhất hiện tại ở V-League.

Dù có quốc tịch nhưng Đỗ Hoàng Hên chưa thể lên tuyển Việt Nam trong đợt tập trung vào tháng 11 tới, ở trận làm khách trên sân của Lào tại vòng loại cuối Asian Cup. Phải tới tháng 12, anh mới có tròn 5 năm sinh sống tại Việt Nam, đủ điều kiện để khoác áo ĐTQG theo quy định.

Đỗ Hoàng Hên chuẩn bị ra mắt Hà Nội FC với tư cách nội binh. Ảnh: Hà Nội FC

Như vậy, tiền vệ sinh năm 1994 có thể ra mắt tuyển Việt Nam trong trận tiếp đón Malaysia vào tháng 3/2026, một khi được HLV Kim Sang Sik triệu tập. Trong hơn 5 tháng tới, anh có cơ hội được khẳng định giá trị khi thi đấu ở V-League trong màu áo Hà Nội FC.

Ở hàng phòng ngự, Gustavo Santos cũng là một cầu thủ ngoại nhập tịch nằm trong kế hoạch sử dụng của HLV Kim Sang Sik. Đích thân chiến lược gia người Hàn Quốc đề xuất với VFF về việc xin nhập tịch cho trung vệ này.

Gustavo Santos có 6 năm thi đấu tại Việt Nam trong màu áo các CLB Thể Công Viettel, Sài Gòn, SLNA, Than Quảng Ninh, Thanh Hóa, và hiện tại là SHB Đà Nẵng. Với chiều cao 1m95 cùng lối chơi mạnh mẽ, anh được kỳ vọng là "hòn đá tảng" phía trước khung thành.

Trung vệ Gustavo Santos. Ảnh: Đà Nẵng FC

Hiện tại, hồ sơ nhập tịch của Gustavo được trình đến cơ quan chức năng để xem xét. Nếu thuận lợi, anh có thể sở hữu quốc tịch vào đầu năm 2026, và kịp ra mắt tuyển Việt Nam trong trận gặp Malaysia vào tháng 3 năm sau.

Ngoài Đỗ Hoàng Hên và Gustavo Santos, tuyển Việt Nam cũng đón sự trở lại của Nguyễn Xuân Son. Mới đây, chân sút 28 tuổi có màn tái xuất trong trận Thép Xanh Nam Định giao hữu với Trẻ PVF-CAND. Nếu không gặp vấn đề xáo trộn lớn, Xuân Son gần như chắc chắn sẽ đá trận tuyển Việt Nam tái đấu Malaysia. Với sự góp mặt của 3 cầu thủ ngoại nhập tịch, tuyển Việt Nam có một trục dọc đầy chất lượng, mang tới những hi vọng cho tương lai.

Xuân Son vừa thi đấu trở lại sau 10 tháng dưỡng thương. Ảnh: Nam Định FC

Về việc sử dụng cầu thủ ngoại nhập tịch, VFF và HLV Kim Sang Sik đều khẳng định tuyển Việt Nam có sự chọn lọc, với số lượng phù hợp. Với 3 cầu thủ nói trên, nếu đạt yêu cầu về chuyên môn và thể hiện khao khát cống hiến, họ đều xứng đáng cân nhắc để trao cơ hội.