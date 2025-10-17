1. Cần phải thẳng thắn thừa nhận rằng bóng đá khu vực đã và đang thay đổi chóng mặt về chuyên môn sau hàng loạt cuộc chạy đua, gia tăng sức mạnh bằng các cầu thủ nhập tịch.

Khi các đối thủ cạnh tranh trực tiếp liên tục gia tăng sức mạnh bằng những cầu thủ được đào tạo ở châu Âu, việc bóng đá Việt Nam chỉ trông chờ vào nguồn lực "cây nhà lá vườn" chẳng khác nào tự chấp nhận đi sau.

Thực tế, sau 2 thất bại trước Indonesia (vòng loại World Cup 2026) và Malaysia (lượt đi vòng loại Asian Cup 2027) tuyển Việt Nam thừa hiểu rằng chỉ có Xuân Son, Cao Quang Vinh hay Nguyễn Filip là không đủ để cạnh tranh một cách sòng phẳng hay trên cơ như trước đây.

Những động thái tiến cử và đề nghị VFF xúc tiến nhập tịch cho các cầu thủ Việt kiều hay không có gốc gác của ông Kim Sang Sik chắc chắn không nằm ngoài mục tiêu nâng cấp chất lượng cho tuyển Việt Nam.

Tuyển Việt Nam đang giảm đi khát khao. Ảnh: Hữu Hà

2. Nhìn sâu vào nội tại đội tuyển, cơn khát cầu thủ nhập tịch còn đến từ một vấn đề nan giải hơn: động lực thi đấu. Phần lớn các trụ cột hiện tại thuộc "thế hệ vàng" đã có đủ đầy danh hiệu, kinh tế dẫn tới động lực thi đấu giảm sút đáng kể.

Chưa nói việc luôn được mặc định một vị trí chính thức do không có đối trọng đủ sức cạnh tranh càng khiến sức ì ở tuyển Việt Nam thêm lớn. Những gì vừa cho thấy trong các đợt tập trung gần hay trận đấu với Nepal là minh chứng rõ nhất.

Và khi lứa cầu thủ mới được đôn lên từ U23 Việt Nam vừa ít cơ hội thể hiện, năng lực chưa đủ gánh vác nhiệm vụ nên giải pháp chọn và sử dụng cầu thủ nhập tịch thêm gấp gáp.

3. Nhập tịch chắc chắn không phải là một giải pháp lâu dài và bền vững cho nền bóng đá. Gốc rễ vẫn nằm ở việc đào tạo trẻ và xây dựng một lộ trình phát triển khoa học, bài bản lâu dài.

Sự bổ sung từ các cầu thủ nhập tịch là cần thiết

Dẫu vậy, trong bối cảnh hiện tại của bóng đá Việt Nam, đây dường như là một "liều thuốc" cần thiết khi có thể bù đắp ngay lập tức những khoảng trống về chất lượng. Quan trọng hơn, những cầu thủ nhập tịch xuất hiện sẽ tạo ra một cuộc "cách mạng" về cạnh tranh ở đội bóng áo đỏ.

Sự xuất hiện của những tân binh với khát khao chứng tỏ bản thân sẽ là áp lực vô hình, buộc các cầu thủ cũ phải vượt ra khỏi vùng an toàn, phải cống hiến hết mình nếu không muốn bị đào thải. Sức ép cạnh tranh này mới chính là yếu tố then chốt để đánh thức khát vọng vốn đang ngủ quên ở tuyển Việt Nam.

Đó không phải là cứu cánh vĩnh viễn, nhưng trong giai đoạn chuyển giao và chờ đợi thế hệ trẻ trưởng thành, việc nhập tịch chắc chắn phương án tối ưu để duy trì sức cạnh tranh và thổi lại ngọn lửa khát khao ở tuyển Việt Nam vốn đang tương đối thấp trong vài năm trở lại đây.