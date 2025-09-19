Khẳng định trong lễ xuất quân tối 18/9, Chủ tịch Quảng Ninh FC Hà Tuấn Dũng nhấn mạnh, chỉ sau 1 năm đội bóng vùng mỏ đã viết nên kỳ tích bất bại và "2 năm thăng 3 hạng": từ hạng Ba lên hạng Nhì và giành suất chơi ở giải hạng Nhất quốc gia 2025/26. Cũng từ bệ phóng này, Quảng Ninh FC đặt mục tiêu cao nhất là giành vé thăng hạng V-League ngay trong mùa bóng này.

Quảng Ninh FC đặt mục tiêu cạnh tranh suất thăng hạng

Lời thách thức từ đội bóng vùng Mỏ khiến cuộc đua giành suất thăng hạng V-League thêm nóng bỏng, nhất là trong điều kiện giải hạng Nhất bị thu hẹp, chỉ có 1,5 suất lên hạng do giải chỉ còn 12 đội tranh tài. Trong khi đó, Quảng Ninh FC là đội bóng thuần nội binh, không chiêu mộ lực lượng rầm rộ như Đồng Nai, Bắc Ninh hay Phú Thọ.

Đội bóng của HLV Nguyễn Văn Đàn có 11 bản hợp đồng mới, tuy nhiên nổi bật chính là những cái tên từng gắn bó nhiều năm với bóng đá vùng mỏ trước đây như Minh Tuấn, Mạc Hồng Quân, Nghiêm Xuân Tú...

Đội bóng vùng mỏ tự tin sớm trở lại V-League

Theo Giám đốc Sở VHTTDL Quảng Ninh Nguyễn Việt Dũng, Quảng Ninh FC sẽ được hỗ trợ tối đa, nhằm giúp đội đạt thành tích cao trong mùa giải. Ông Dũng nói: “Chúng tôi mong ngày 21/9 tới, đội bóng sẽ chiến thắng giòn giã để chào mừng Đại hội Đảng bộ của tỉnh và là lời cam kết của đội bóng với tỉnh và tỉnh với đội bóng. Từ đó, chúng tôi có cơ sở để đề xuất lên tỉnh có những chính sách đặc thù xây dựng, hỗ trợ đội bóng”.

Quảng Ninh FC đá trận ra quân gặp Trẻ PVF-CAND trên sân khách ngày 21/9.