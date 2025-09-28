ĐKVĐ Thép Xanh Nam Định khởi đầu không tốt tại LPBank V-League. Họ thi đấu 6 trận (nhiều hơn một số đội khác 1 trận), nhưng mới giành được 7 điểm, đứng ở vị trí thứ 7 trên BXH. Đây là thành tích chưa làm hài lòng lãnh đạo cũng như các CĐV thành Nam.

Vòng này, Thép Xanh Nam Định gặp thử thách khi tiếp đón CAHN. Ở trận gặp nhau gần nhất cũng trên sân Thiên Trường, CAHN là đội giành chiến thắng trước Thép Xanh Nam Định, đoạt Siêu Cúp Quốc gia.

Trước trận đấu, Thép Xanh Nam Định vừa đánh bại Svay Rieng (Campuchia) 2-1 ở Cúp CLB Đông Nam Á. Nhưng đây là một chiến thắng khó nhọc cho nhà ĐKVĐ V-League.

Trận Thép Xanh Nam Định vs CAHN hứa hẹn hấp dẫn.

Vấn đề với đoàn quân của HLV Vũ Hồng Việt là khâu dứt điểm, khả năng kết nối, vận hành lối chơi. Rõ ràng việc mua nhiều cầu thủ, đặc biệt là ngoại binh, đang khiến đội chủ sân Thiên Trường cần nhiều thời gian mới có thể phát huy hết sức mạnh.

Bên kia chiến tuyến, sau 4 vòng đầu tiên, CAHN thắng 3, hòa 1, có 10 điểm và đang tạm xếp thứ 3 trên BXH. Họ không chỉ gây ấn tượng ở V-League mà còn chơi tốt ở cúp châu lục và khu vực. Cụ thể, thầy trò HLV Mano Poking cầm hòa 2-2 trước Bắc Kinh Quốc An FC ở AFC Champions League Two và vừa thắng 2-1 Cebu (Philippines) ở CLB Đông Nam Á.

Với phong độ cao, CAHN tự tin đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm trong chuyến làm khách trên sân của Thép Xanh Nam Định. Ở trận này tiền vệ Quang Hải cùng trung vệ Việt Anh để ngỏ khả năng thi đấu, nhưng đội khách luôn có sẵn phương án thay thế.

Cuộc đối đầu giữa Thép Xanh Nam Định vs CAHN hứa hẹn hấp dẫn, trong khi cặp đấu giữa Hải Phòng vs Ninh Bình cũng rất đáng chờ đợi khi đội khách toàn thắng 4 trận ở V-League, đang thách thức mọi đối thủ.

Trong khi đó, trên sân Hàng Đẫy, Thể Công Viettel với phong độ ổn định được dự đoán có chiến thắng trong cuộc tiếp đón Hà Tĩnh.