Quyết định của FIFA trừng phạt Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) cùng một số tuyển thủ nhập tịch đã nhanh chóng tạo nên làn sóng phản ứng trong truyền thông quốc tế.

Vụ việc – xuất phát từ việc một số cầu thủ bị phát hiện dùng giấy tờ giả để hợp thức hóa tư cách thi đấu – đang được nhìn nhận như một trong những cú sốc lớn nhất với bóng đá Đông Nam Á nhiều năm trở lại đây.

Phản ứng của AS và Cadena SER khi FIFA phạt Malaysia. Ảnh chụp màn hình

Tại Tây Ban Nha, AS dành bài viết phân tích khía cạnh kỷ luật, gọi đây là một “đòn mạnh tay hiếm thấy của FIFA” đối với một nền bóng đá tầm trung.

Tờ báo nhấn mạnh rằng án phạt không chỉ tác động trực tiếp đến thành tích của tuyển Malaysia tại vòng loại Asian Cup, mà còn có thể ảnh hưởng tới uy tín quốc gia trong các giải đấu quốc tế.

AS phiên bản Colombia đề cập đến trường hợp CLB America de Cali chịu tổn thất lớn khi Rodrigo Holgado – tác giả một trong các bàn thắng vào lưới tuyển Việt Nam – bị cấm hoạt động bóng đá trong 12 tháng.

Theo AS Colombia, bộ phận pháp lý của America de Cali sẽ hỗ trợ FAM trong việc kháng cáo quyết định của FIFA.

Trong khi đó, tờ báo khác ở Madrid là Marca nhấn mạnh đến trường hợp Facundo Garces – hậu vệ trụ cột của Alaves. Cầu thủ 26 tuổi gốc Argentina đã thi đấu trọn vẹn 6 trận La Liga 2025/26.

Án cấm thi đấu của Facundo ngay lập tức được cập nhật trên trang dữ liệu bóng đá Transfermarkt, cho thấy độ nóng của sự việc.

Cũng từ Tây Ban Nha, Cadena SER nhấn mạnh đến khía cạnh “lỗ hổng quản trị”. Đài phát thanh hàng đầu xứ bò tót cho rằng bê bối lần này phản ánh sự thiếu minh bạch và kiểm chứng độc lập trong hệ thống bóng đá Malaysia.

Trong phần bình luận, Cadena SER khẳng định: “Nếu các liên đoàn khu vực không thắt chặt quy trình, những vụ việc tương tự hoàn toàn có thể tái diễn, làm suy giảm lòng tin vào tính công bằng của bóng đá”.

Bê bối của Malaysia gây chấn động vì chưa từng có tiền lệ. Ảnh: Instagram/Jon Irazabal

Ngoài ra, theo Cadena SER, sự kiện gây sốc vì rất nghiêm trọng: “Báo chí thế giới đặc biệt quan tâm đến vụ việc bởi tính chất chưa từng có tiền lệ: một quốc gia châu Á sử dụng cầu thủ nước ngoài với giấy tờ bị cáo buộc là giả mạo”.

Trong khi đó, ở Bắc Âu, Aftonbladet đưa tin với giọng điệu gay gắt hơn. Nhật báo thể thao hàng đầu Thụy Điển mô tả vụ việc như một “vết nhơ” với bóng đá Malaysia và coi đây là lời cảnh báo toàn cầu.

Bài báo nhấn mạnh chi tiết mức phạt tiền nặng cùng án cấm một năm với các cầu thủ gian lận giấy tờ, coi đó là minh chứng cho thái độ không khoan nhượng của FIFA.

“Trò chơi đẹp chỉ có thể tồn tại nếu mọi đội tuyển tuân thủ luật”, Aftonbladet viết, đồng thời nhận định vụ việc sẽ còn được mổ xẻ lâu dài trong các hội nghị quản trị bóng đá.