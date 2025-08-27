Tại vòng 2 LPBank V-League, ĐKVĐ Thép Xanh Nam Định có trận thua sốc 1-2 trước đối thủ yếu hơn rất nhiều là SLNA. Đó là trận đấu mà đoàn quân của HLV Vũ Hồng Việt chơi dưới sức, khiến họ không giữ được thế trận sau khi có bàn mở tỉ số.

Sau trận đấu, HLV Vũ Hồng Việt cùng các học trò rút ra bài học để hướng tới những trận tiếp theo, trước mắt là cuộc tiếp đón PVF-CAND. Đội chủ sân Thiên Trường không được phép lặp lại những sai lầm, trong đó sự tập trung, khâu dứt điểm và những lỗi ở hàng phòng ngự khiến họ trắng tay ở vòng trước.

Thép Xanh Nam Định quyết tìm lại niềm vui chiến thắng. Ảnh: S.N

So với tân binh PVF-CAND, Thép Xanh Nam Định được đánh giá cao hơn về mọi mặt, chưa kể lợi thế sân nhà. Tuy nhiên, sau cú vấp ngã trên sân Vinh, Tuấn Anh và các đồng đội hiểu rằng V-League ngày càng khốc liệt, và bất cứ đối thủ nào cũng nguy hiểm và luôn quyết tâm đánh bại nhà ĐKVĐ.

Trước trận đấu, HLV Vũ Hồng Việt nhận tin vui với sự trở lại của bộ đôi Nguyễn Phong Hồng Duy và Tô Văn Vũ. Dù vậy, hai cầu thủ này có thi đấu hay không vẫn bỏ ngỏ.

Trận đấu với PVF-CAND là một phép thử cho Thép Xanh Nam Định. Họ sẽ phải chứng minh mình vượt qua khó khăn như thế nào để hướng tới cú hat-trick vô địch V-League.

Về chất lượng đội hình có lẽ không phải bàn nhiều với đội bóng thành Nam, nhưng đoàn quân của HLV Vũ Hồng Việt đang cần là sự gắn kết, khát khao thể hiện của những cầu thủ mới đến.

Bên kia chiến tuyến, PVF-CAND vừa thua Hải Phòng 1-3 ở vòng 2, trên lý thuyết tiếp tục có trận đấu khó khăn trên sân của Thép Xanh Nam Định. Đội khách khả năng chơi phòng ngự phản công để có được 1 điểm, nhưng làm được hay không lại là một câu chuyện khác.

Ở các trận đấu còn lại trong ngày 27/8, tân binh Ninh Bình hướng tới chiến thắng thứ 3 liên tiếp trong chuyến làm khách trên sân của SHB Đà Nẵng, Hà Tĩnh tiếp đón Thanh Hóa, trong khi Hải Phòng đối đầu với SLNA.