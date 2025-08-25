Danh sách hội quân của tuyển Việt Nam đợt này ngoài các cầu thủ thuộc bộ khung chính, có sự góp mặt của những nhân tố mới như thủ thành Quan Văn Chuẩn (Hà Nội), hậu vệ Trần Hoàng Phúc (CA TP.HCM), Đinh Quang Kiệt (HAGL), tiền vệ Lý Công Hoàng Anh (Thép Xanh Nam Định), tiền đạo Phạm Gia Hưng (Ninh Bình).

Tuyển Việt Nam hội quân vào ngày 28/9. Ảnh: VFF

Bên cạnh đó, tuyển Việt Nam cũng ghi nhận sự trở lại sau chấn thương của tiền vệ Doãn Ngọc Tân (Đông Á Thanh Hóa) và hậu vệ Phan Tuấn Tài (Thể Công Viettel). Trường hợp vắng mặt đáng chú ý có thủ thành Nguyễn Filip và Đặng Văn Lâm. HLV Kim Sang Sik chỉ gọi 2 thủ môn là Văn Việt và Văn Chuẩn.

Do HLV Kim Sang Sik bận dẫn dắt U23 Việt Nam thi đấu vòng loại U23 châu Á 2026 vào cùng thời điểm, Quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh sẽ cầm quân ở ĐTQG.

Trong đợt tập trung tới tại Hà Nội, tuyển Việt Nam có 2 trận đấu tập với CLB CAHN (ngày 4/9) và CLB Thép Xanh Nam Định (ngày 7/9).