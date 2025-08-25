Chiều 25/8, HLV Kim Sang Sik công bố danh sách U23 Việt Nam chuẩn bị cho chiến dịch vòng loại U23 châu á 2026 được tổ chức trên sân nhà. Trong số 24 cái tên, đáng chú ý cầu thủ Việt kiều Trần Thành Trung lần đầu được trao cơ hội khoác khoác áo U23 Việt Nam.

Trần Thành Trung (Chung Nguyen Do), sinh năm 2005 tại Bulgaria trong gia đình người Việt, hiện mang hai quốc tịch Việt Nam và Bulgaria. Anh trưởng thành từ lò đào tạo CSKA Sofia, thi đấu chuyên nghiệp từ năm 2013 và từng khoác áo đội một Slavia Sofia tại giải VĐQG Bulgaria trước khi trở về đầu quân cho CLB Ninh Bình tại V-League.

Trần Thành Trung rất được kỳ vọng. Ảnh: Xuân Thủy

Cầu thủ cao 1m75, thi đấu ở vị trí tiền vệ trung tâm ra sân 31 trận, ghi 2 bàn thắng và có 1 kiến tạo trong mùa giải 2024/25. Với phong cách chơi thiên về kiểm soát và phòng ngự, Thành Trung còn lọt vào nhóm 5 cầu thủ trẻ có số lần đánh chặn nhiều nhất tại các giải VĐQG châu Âu (ngoại trừ 5 giải hàng đầu).

Trước khi được lên U23 Việt Nam, Thành Trung ra sân từ băng ghế dự bị cả hai trận đầu của Ninh Bình ở V-League 2025/26. Cầu thủ 20 tuổi được đánh giá có lối chơi thông minh, nhưng anh còn hạn chế về thể lực.

U23 Việt Nam tự tin giành vé dự VCK U23 châu Á 2026.

Trong danh sách U23 Việt Nam, ngoài Thành Trung, HLV Kim Sang Sik vẫn tin tưởng vào những gương mặt cũ như thủ môn Trung Kiên, Văn Trường, Xuân Bắc, Công Phương, Văn Khang, Viktor Lê, Phạm Lý Đức, Thái Sơn, Đình Bắc...

Theo kế hoạch, U23 Việt Nam hội quân và tập luyện tại Việt Trì (Phú Thọ) từ ngày 30/8. Tại bảng C vòng loại U23 châu Á 2026, thầy trò HLV Kim Sang Sik lần lượt gặp U23 Bangladesh (3/9), U23 Singapore (6/9) và U23 Yemen (9/9).