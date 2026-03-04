3h15 ngày 5/3, sân St James' Park:

Giành 19/21 điểm tối đa kể từ ngày ngồi ghế thuyền trưởng, Michael Carrick đang củng cố cơ hội được bổ nhiệm làm HLV dài hạn của MU.

Dù 4 trong 6 chiến thắng chỉ cách biệt một bàn, nhưng dễ thấy điểm tích cực từ sự trưởng thành cùng tinh thần đoàn kết mà dàn sao Quỷ đỏ thể hiện dưới sự dẫn dắt của chiến lược gia người Anh.

MU đang bay cao dưới triều đại Michael Carrick - Ảnh: TalkSport

Đương đầu Crystal Palace, đã có lúc MU thi đấu chuệch choạc, để cho đối thủ vượt lên dẫn trước. Nhưng may mắn cùng sự vùng lên đúng lúc đầu hiệp 2 giúp đội bóng thành Manchester lật ngược tình thế.

Được trả về vị trí tiền vệ tấn công sở trường, thủ quân Bruno Fernandes thi đấu bùng nổ với pha lập công thứ 7 và đường kiến tạo thứ 13 ở Premier League mùa này.

Gây ấn tượng không kém là Benjamin Sesko. Pha đánh đầu ấn định tỷ số 2-1 là bàn thắng thứ 7 sau 8 lần ra sân gần nhất của tiền đạo trẻ người Slovenia.

Dù MU chỉ có thành tích trên sân khách tốt thứ sáu tại Ngoại hạng Anh, nhưng điều đáng nói, họ đang duy trì chuỗi 5 trận bất bại khi hành quân xa gần đây (2 thắng, 3 hòa).

Bên kia chiến tuyến, Newcastle đang gây thất vọng vì chuỗi phong độ thất thường, thể hiện rõ nhất trong trận thua Everton 2-3 ngay tại sào huyệt St James' Park.

Điều bất thường dưới thời Eddie Howe là Newcastle để thua 3 trận liền ở Ngoại hạng Anh trên sân nhà, thủng lưới 8 bàn trước Aston Villa, Brentford và Everton.

Cuộc đối đầu hứa hẹn hấp dẫn - Ảnh: Khelnow

Chích chòe hiện cũng tụt xuống thứ 13 trên BXH, kém đội xếp thứ 7 là Brentford 10 điểm, khi mùa bóng chỉ còn 10 vòng đấu nữa là hạ màn.

Bất chấp sự hào hứng đá Champions League hai lượt gặp Barcelona cuối tháng này, Howe nhận thức rõ việc không có mặt trong tốp 7 Premier League vào cuối mùa có thể khiến ông bị sa thải.

Newcastle muốn chấm dứt chuỗi trận tồi tệ, nhưng thực tế sân cỏ chưa cho thấy bất cứ điểm gì chứng tỏ họ có thể đánh bại một MU đang tiến bộ vượt bậc.

Tỷ lệ châu Á: Đồng banh (0: 0) - TX: 3 hòa

Dự đoán: MU thắng 2-1

Thông tin lực lượng

Newcastle: Tino Livramento, Lewis Miley và Bruno Guimaraes vắng mặt vì chấn thương

MU: Mason Mount và De Ligt chấn thương. Khả năng ra sân của Maguire, Luke Shaw và Lisandro Martinez còn bỏ ngỏ.

Đội hình dự kiến

Newcastle: Pope; Trippier, Thiaw, Botman, Hall; Willock, Tonali, Joelinton; Barnes, Woltemade, Gordon.

MU: Lammens; Dalot, Yoro, Maguire, Mazraoui; Casemiro, Mainoo; Mbeumo, Fernandes, Cunha; Sesko.