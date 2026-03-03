Tất cả cầu thủ được ký hợp đồng trong thời chủ tịch Daniel Levy đều kèm điều khoản giảm lương ghi trong thỏa thuận.

Theo The Athletic, điều đó buộc các cầu thủ phải tử bỏ hàng chục nghìn bảng Anh mỗi tuần nếu họ không trụ lại được ở sân chơi Ngoại hạng.

Tottenham đang sa sút không phanh - Ảnh: SunSport

SunSport xác nhận, đại đa số thành viên Spurs sẽ bị cắt giảm 50% thu nhập.

Conor Gallagher và Souza là hai cái tên duy nhất có thể được miễn trừ, vì họ đầu quân cho Tottenham sau khi Levy từ chức hồi tháng 9 năm ngoái.

Cựu chủ tịch điều hành Levy kiên quyết cài điều khoản này vào hợp đồng với mọi cầu thủ, nhằm bảo vệ Tottenham trước viễn cảnh tồi tệ nhất.

Thực tế, Spurs là một trong sáu đội bóng luôn góp mặt ở Premier League kể từ khi giải đấu ra mắt năm 1992. Họ cũng không thi đấu dưới giải hạng Nhất (Championship) trong gần nửa thế kỷ.

Tuy nhiên, điều này có thể thay đổi nếu phong độ của họ không được cải thiện. CLB Bắc London hiện chỉ hơn khu vực xuống hạng 4 điểm, trong khi mùa bóng chỉ còn 10 vòng nữa là hạ màn.

Kể từ đầu năm 2026, Tottenham chưa thắng trận nào ở Premier League. Chuỗi kết quả kém cỏi khiến HLV Thomas Frank phải nhường ghế cho Igor Tudor.

Dưới trướng nhà cầm quân người Croatia, Tottenham vẫn chưa giành được điểm số ở Premier League, thua 2 trận trước Arsenal (1-4) và Fulham (1-2).