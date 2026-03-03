Đêm thảm họa

Trong 12 trận chính thức dưới thời Alvaro Arbeloa, Real Madrid đã thua 4 – tương đương 33,33%, so với 17,6% thời Xabi Alonso. Không trận nào trong số đó là do kém may mắn.

Cách đây một tuần, đội bóng Hoàng gia còn dẫn đầu La Liga với 2 điểm nhiều hơn, nhưng giờ đã kém Barcelona 4 điểm.

Getafe quật ngã Real Madrid ở Bernabeu sau 18 năm. Ảnh: MD

“Không ai sẽ buông xuôi. Đây là Real Madrid và chúng tôi sẽ không đầu hàng”. Phản ứng đầu tiên của HLV Arbeloa sau một đêm khác mà “Los Blancos” thi đấu nghèo nàn là viện dẫn khẩu hiệu quen thuộc.

Đêm ở Bernabeu khép lại với những tiếng hô “Florentino từ chức”. Đó không phải là làn sóng áp đảo hay dữ dội như cách đây một tháng rưỡi trong trận gặp Levante.

Tuy vậy, phản ứng ấy một lần nữa cho thấy sự giận dữ của một bộ phận Madridista trước thực tại của Real Madrid – đội bóng dường như lại rơi vào bế tắc, nếu như họ từng thoát ra khỏi đó.

Trên sân, đội kết thúc trận đấu trong trạng thái bất lực, ức chế, bị la ó và một vài cầu thủ mất kiểm soát.

Franco Mastantuono nhận thẻ đỏ trực tiếp ở phút 95 sau khi nói với trọng tài, theo biên bản trận đấu: “Thật xấu hổ, quá xấu hổ chết tiệt”; còn Vinicius bị Nyom – người không vào sân – mỉa mai bằng cách nhắc lại một tình huống ở lượt đi, khi cầu thủ Brazil từng chế giễu hậu vệ người Cameroon.

“Tôi hiểu những chỉ trích, nhưng dù chơi tệ, rất tệ hay trung bình, chúng tôi xứng đáng ghi nhiều bàn hơn Getafe. Chúng tôi tạo ra những cơ hội rõ ràng hơn họ”, Arbeloa nhấn mạnh.

Arbeloa có vẻ đúng, khi Real Madrid tạo ra số cơ hội vượt trội – chỉ số bàn thắng kỳ vọng 1,91 so với 0,5 của đối thủ.

Dẫu vậy, Arbeloa không phủ nhận màn trình diễn kém cỏi của Real Madrid và lặp lại thông điệp quen thuộc sau mỗi cú vấp ngã: trách nhiệm thuộc về ông, còn rất nhiều điều phải cải thiện và ông không phàn nàn về nỗ lực của các cầu thủ.

Real Madrid chỉ dựa vào nỗ lực của Vinicius. Ảnh: RMCF

Lần này, tuy nhiên, ông cũng hướng sự chú ý về phía trọng tài, chỉ trích việc cho phép trận đấu bị gián đoạn liên tục.

“Ông ấy để trận đấu diễn ra theo kiểu không cho nó được chơi bóng”, Arbeloa nói, dù cố biện minh “tôi không chỉ trích trọng tài”.

Ác mộng của Perez

Trong một phân tích sâu hơn về vấn đề của đội, người học trò nổi tiếng của Jose Mourinho thừa nhận những khó khăn rõ rệt trước một đối thủ phòng ngự tổ chức tốt, và tiếc nuối sự thiếu đa dạng trong tấn công.

“Chúng tôi luôn có xu hướng tìm đến phương án dễ dãi là Vinicius, nhưng cần có khả năng đột phá ở cả hai cánh”, Arbeloa phàn nàn.

Nhận xét này ông đã đưa ra tuần trước tại Pamplona, nơi Real Madrid thua 1-2, nhưng đêm thứ Hai vẫn tung ra đội hình không có một cầu thủ chạy cánh phải thực thụ.

Ở trận gặp Celta Vigo vào thứ Sáu tới – bài kiểm tra trước cuộc chiến với Man City, ông sẽ không có Mastantuono, Dean Huijsen và Alvaro Carreras do án kỷ luật.

Chỉ kiểm soát bóng 20%, Getafe vẫn bước vào giờ nghỉ với lợi thế nhờ siêu phẩm của Martin Satriano và có số cú sút ngang bằng Real Madrid (6).

Những tiếng la ó từ khán đài ngay khi hiệp 1 kết thúc bắt đầu phản ánh sự chán nản của CĐV áo trắng trong một đêm nữa phải “nuốt đinh nuốt sắt”.

Các Madridista thất vọng với đội nhà và Perez. Ảnh: Diario AS

Sự giận dữ ấy không dữ dội như trận gặp Levante hay màn la ó lớn trước Rayo Vallecano, nhưng tăng dần theo thời gian, kể cả khi Arbeloa thay tiền vệ trẻ Thiago Pitarch bằng Rodrygo.

“Tôi chấp nhận việc bị la ó vì sự thay người đó”, HLV phản ứng, đồng thời khẳng định ông và đội bóng có đủ công cụ để đảo ngược xu hướng tiêu cực của mùa giải. “Chúng tôi có một đội hình tuyệt vời, những cầu thủ sẽ trở lại và giúp ích rất nhiều”.

Tất cả đang chống lại Chủ tịch Perez. Vị tỷ phú 78 tuổi bỏ qua lời khuyên của các cố vấn trong việc xây dựng dự án thể thao, từ việc chia tay Carlo Ancelotti đến lựa chọn Xabi Alonso, và giờ là Arbeloa.

Madridista đã đầu hàng, chán nản trước một đội bóng không nhịp điệu, không ý tưởng, gần như chỉ còn lại nỗ lực đơn độc của Vinicius.

Người hâm mộ Real Madrid coi như trao danh hiệu La Liga trong đêm thứ Hai đầu tiên của tháng Ba, sau khi đã chứng kiến Cúp Nhà vua vuột mất ngay vòng đầu tiên, trước đội “chiếu dưới” Albacete, và Siêu cúp Tây Ban Nha cũng bay xa ở Saudi Arabia.

Điều gì sẽ diễn ra nếu sau hai tuần nữa, Champions League cũng tan vỡ tại Etihad bởi Man City?