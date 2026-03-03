Giữa mùa giải nhiều biến động, Benjamin Sesko đang tạo ra thứ ảnh hưởng không đo đếm bằng số phút thi đấu, mà bằng trọng lượng của từng bàn thắng.

Ba trận liên tiếp nổ súng, cầu thủ duy nhất của MU làm được điều này trong mùa giải Ngoại hạng Anh. Năm trận gần nhất ghi 4 bàn. Tất cả diễn ra chỉ trong vỏn vẹn 159 phút trên sân – một hiệu suất khiến mọi tranh luận về vai trò của anh trở nên đơn giản hơn bao giờ hết.

Sesko đang gây ấn tượng mạnh. Ảnh: PL

Chuỗi phong độ ấy không phải kết quả của những buổi chiều dễ dàng. Sesko không ghi bàn khi tỷ số đã an bài. Anh xuất hiện đúng lúc thế trận còn lơ lửng.

Trước Fulham, pha lập công của anh góp phần định đoạt chiến thắng 3-2 trong thế trận giằng co. Gặp West Ham, anh mang về bàn gỡ quan trọng giúp MU tránh thất bại. Đối đầu Everton, trong trận đấu chặt chẽ và nghèo cơ hội, chỉ một khoảnh khắc của Sesko là đủ tạo khác biệt.

Điều đáng nói nằm ở quỹ thời gian hạn chế. 159 phút cho 5 trận đồng nghĩa trung bình anh chỉ hiện diện hơn 30 phút mỗi trận. Nhưng Sesko không cần nhiều hơn thế để để lại dấu ấn. Hiệu suất ghi bàn tính trên mỗi 90 phút của anh trong giai đoạn này thuộc nhóm cao nhất đội hình.

Khi vào sân từ ghế dự bị, anh tận dụng sự mệt mỏi của hàng thủ đối phương. Khi đá chính, anh chủ động kéo giãn không gian, chọn vị trí thông minh giữa các trung vệ.

Ở tuổi 22, sự bình tĩnh trong vòng cấm là phẩm chất đặc biệt. Sesko không dứt điểm vội vàng. Anh chạm bóng tối giản, xử lý gọn gàng.

Các pha lập công gần đây cho thấy bản năng chọn điểm rơi và đọc tình huống trước khi bóng tìm đến. Đó không chỉ là phong độ, mà là quá trình thích nghi với nhịp độ Premier League.

Trong bối cảnh MU từng chật vật với vị trí trung phong, chuỗi trận ghi bàn của Sesko mang ý nghĩa tâm lý lớn. Nó gửi thông điệp rằng đội bóng của Michael Carrick đã tìm thấy một tiền đạo biết chờ đợi và biết kết liễu.

Những con số trong thời gian này đủ để nói rằng Sesko không còn là phương án thử nghiệm. Anh đang trở thành phương án quyết định, giúp MU lần đầu tiên sau gần 3 năm giành vị trí thứ 3 Premier League.