Sự khác biệt rõ rệt nhất giữa Real Madrid của Xabi Alonso và của Alvaro Arbeloa chính là Vinicius Junior, người đã chuyển từ trạng thái tức giận, thất vọng và khô hạn bàn thắng sang phong độ bùng nổ.

Mối quan hệ của Vinicius với Alonso không suôn sẻ: “Tôi nghĩ mình đã không thể kết nối với những gì ông ấy muốn, cũng như những gì đội bóng cần”.

Vinicius trước trận đấu với Bayern. Ảnh: EFE

Vini thừa nhận khi Real Madrid chuẩn bị tiếp Bayern Munich ở lượt đi tứ kết Champions League (2h00 ngày 8/4): “Đó là giai đoạn khó khăn, bởi tôi thi đấu nhiều trận nhưng lại có ít phút trên sân. Nhưng mỗi HLV đều có phương pháp và cách làm việc riêng”.

Căng thẳng lên đến đỉnh điểm trong trận Siêu kinh điển, khi Xabi thay Vinicius trong lúc đang đá rất hay, và anh rời sân với những phản ứng không hài lòng.

“Đó không phải khoảnh khắc đẹp”, Vinicius nhớ lại. “Tôi đã xin lỗi đội bóng, CLB, HLV (dù không nhắc tên trong bài xin lỗi trên mạng xã hội), tất cả những người có mặt lúc đó, và cả người hâm mộ. Đó là một thời điểm phức tạp.

Tôi không bao giờ muốn rời sân trong bất kỳ trận đấu nào, và lúc đó tôi nghĩ mình vẫn ổn, không nên bị thay ra. Nhưng sau trận, khi bình tĩnh lại, bạn sẽ hiểu rằng mình đã sai. Điều đó xảy ra.

Tôi còn trẻ, 25 tuổi, đã chơi ở đây lâu và có nhiều kinh nghiệm, nhưng mỗi ngày lại có thêm một bài học mới để cải thiện bản thân”.

Vinicius thừa nhận không kết nối được với những yêu cầu của Alonso. Ảnh: EFE

Giai đoạn đầu mùa giải rất khó khăn với cầu thủ người Brazil. “Tôi đã trải qua quãng thời gian tệ hại khi không ghi bàn trong một thời gian dài, bị la ó, nhưng đó là bài học lớn. Tôi nghĩ mình đang ở phiên bản tốt nhất của mình”.

Sự cải thiện này có liên quan lớn đến việc thay đổi HLV. “Với Arbeloa, tôi có sự kết nối đặc biệt, giống như với Ancelotti. Ông luôn cho tôi sự tin tưởng và nói rõ thực sự muốn gì ở tôi”.

Sự thay đổi tích cực này cũng đưa Vinicius đến gần hơn với việc gia hạn hợp đồng, vốn hết hạn tháng 6/2027. “Hy vọng tôi có thể ở lại đây lâu dài. Tôi vẫn còn một năm hợp đồng. Chúng tôi rất bình tĩnh vì tôi có sự tin tưởng từ chủ tịch”.

Vini kết lại: “Vào thời điểm thích hợp, chúng tôi sẽ gia hạn để tôi có thể ở lại đây thêm nhiều năm nữa, bởi đây là CLB trong mơ của tôi. Mỗi ngày đến đây tôi đều hạnh phúc và muốn gắn bó lâu dài”.