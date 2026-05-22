Cả Thể Công Viettel và PVF-CAND đều rất cần một chiến thắng ở vòng 24 LPBank V-League. Nếu đội bóng áo lính muốn lấy trọn 3 điểm hòng cán đích ở vị trí thứ 2 BXH thì tân binh PVF-CAND đang khát điểm hơn bao giờ hết trong cuộc chiến trụ hạng.

Trận này, Thể Công Viettel mất 3 trụ cột quan trọng gồm Lucas Vinicius, Paulo Tapeu và Viết Tú vì án phạt thẻ và án kỷ luật. Ở chiều ngược lại, PVF-CAND cũng mất 2 cầu thủ Võ Anh Quân và Nguyễn Vũ Tín vì nhận đủ 3 thẻ vàng.

Thể Công Viettel tự tin giành chiến thắng.

Thể Công Viettel được đánh giá cao hơn đối thủ, về lực lượng và phong độ, chưa kể lợi thế sân nhà. Ở vòng trước, đội bóng của HLV Popov đánh bại Thép Xanh Nam Định ngay tại Thiên Trường, vì thế họ chỉ cần chơi đúng sức là có thể giải quyết được PVF-CAND.

Dĩ nhiên trận đấu này đội chủ nhà không thể chủ quan bởi PVF-CAND đang ở thế chân tường. Nếu trắng tay, tân binh V-League có nguy cơ phải xuống hạng, nên chắc chắn sẽ chơi với 200% sức lực.

Đá sân nhà, lực lượng và cả chuyên môn đều được đánh giá cao hơn, đây là cơ hội để Thể Công Viettel giành thêm 3 điểm, qua đó có thể sớm hoàn thành mục tiêu đứng thứ 2 chung cuộc tại V-League năm nay.