Tuyển futsal Việt Nam bắt đầu hành trình tại giải futsal châu Á 2026 với trận ra quân tại bảng B, gặp Kuwait. Trước trận đấu, HLV Diego Giustozzi khẳng định ông cùng các học trò dồn toàn lực giành 3 điểm trận đầu. Tuy nhiên, chiến lược gia người Argentina cũng thừa nhận đây là nhiệm vụ không dễ dàng.

“Các đội bóng ở châu Á đều rất quyết tâm chiến thắng. Mục tiêu của chúng tôi là vượt qua vòng bảng. Tôi không thể nghĩ đến trận thứ hai hay trận thứ ba ngay từ bây giờ, mà phải tập trung vào trận ra quân. Bởi nếu không thi đấu với 100% phong độ và sự tập trung cao nhất, bạn có thể thua bất kỳ đội bóng nào”, HLV Diego Giustozzi nói.

Tuyển futsal Việt Nam quyết giành chiến thắng trận ra quân. Ảnh: VFF

Tuyển futsal Việt Nam bước vào giải đấu năm nay với vị thế là đội đứng nhất bảng E tại vòng loại. Chuẩn bị cho VCK châu Á, HLV Diego Giustozzi ngoài giáo án tập luyện phù hợp, ông còn trực tiếp phân tích các tình huống điển hình, chỉ ra những điểm mạnh cần phát huy cũng như những hạn chế cần khắc phục, qua đó giúp các cầu thủ có cái nhìn cụ thể, thực tế hơn để tiếp tục hoàn thiện lối chơi.

Một tin vui với HLV Diego Giustozzi là sự trở lại của Châu Đoàn Phát sau chấn thương. Ngoài ra, tuyển futsal Việt Nam không có trường hợp nào gặp vấn đề về sức khỏe.

Bên kia chiến tuyến, Kuwait không phải cái tên xa lạ với futsal Việt Nam. Đội bóng Tây Á giành vé dự VCK với tư cách là một trong những đội nhì bảng có thành tích tốt nhất tại vòng loại. Trong quá khứ, hai đội từng nhiều lần đối đầu ở cả các giải chính thức lẫn giao hữu, với kết quả khá cân bằng nhau.

Ở bảng B, Thái Lan được đánh giá là hạt giống số một, trong khi Lebanon là một ẩn số. Vì vậy, trận ra quân gặp Kuwait của tuyển futsal Việt Nam mang tính bản lề trong cuộc đua vé đi tiếp vào tứ kết.

Trận tuyển futsal Việt Nam vs Kuwait lăn bóng vào lúc 17h ngày 27/1.