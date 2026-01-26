Ấn tượng mạnh

Có thể thấy rất rõ, U23 Việt Nam vừa có giải đấu tưng bừng và thành công ở VCK U23 châu Á 2026, với chiến thắng cảm xúc trước U23 Hàn Quốc, giành thứ hạng 3 chung cuộc.

Hành trình của thầy trò HLV Kim Sang Sik ở Saudi Arabia rất ấn tượng, tạo sức hút đáng kể, trong đó có thành tích toàn thắng ở vòng bảng. Các cầu thủ trẻ Việt Nam chứng minh được bản thân ở giải đấu cấp châu lục một cách hết sức tự tin, tận hưởng niềm vui chơi bóng trên sân cùng khí thế quyết tâm cao ngất.

U23 Việt Nam có 1 giải đấu thành công. Ảnh: AFC

Chính vì thế, việc người hâm mộ đặt ra khả năng các cầu thủ U23 được gọi lên tuyển Việt Nam là điều dễ hiểu. Bản thân HLV Kim Sang Sik cũng đang từng bước trẻ hóa đội tuyển, khi liên tục trao cơ hội cho những gương mặt trẻ trong thời gian qua như Đình Bắc, Văn Khang, Trung Kiên hay Lý Đức… Đó là tín hiệu cho thấy cánh cửa lên ĐTQG không khép kín với lứa cầu thủ U23.

Ở góc độ chiến lược, việc bổ sung nhân tố trẻ sau mỗi giải đấu lớn là cần thiết. Tuyển Việt Nam không thể mãi dựa vào một bộ khung quen thuộc, trong khi yêu cầu về thể lực, tốc độ và cường độ thi đấu ngày càng cao. Những gì U23 Việt Nam thể hiện tại Saudi Arabia phần nào cho thấy lực lượng kế cận đang sẵn sàng thử sức ở môi trường cao, khắc nghiệt hơn.

Nhưng còn phải nỗ lực nhiều

Dù vậy, giữa việc “xứng đáng được trao cơ hội” và “đủ khả năng trụ lại” là khoảng cách không nhỏ. Cảm xúc sau một giải đấu thành công có thể tạo ra làn sóng kỳ vọng, nhưng về chuyên môn thì không đơn giản như thế.

Thực tế cho thấy, không phải cầu thủ nào chơi tốt ở giải trẻ cũng có thể lập tức đáp ứng yêu cầu của tuyển Việt Nam. Đình Bắc hay Văn Khang là những ví dụ điển hình, cả hai được xem là tài năng của bóng đá Việt Nam, từng được gọi lên tuyển, nhưng ở cấp CLB vẫn chưa chiếm được suất đá chính một cách ổn định, chưa trở thành trụ cột thực sự.

Nhưng, để có suất trên tuyển Việt Nam sẽ không dễ dàng. Ảnh: AFC

Muốn cạnh tranh vị trí ở tuyển Việt Nam, các cầu thủ U23 không chỉ cần màn trình diễn ở một giải đấu, mà phải duy trì phong độ lâu dài, đặc biệt là tại môi trường CLB, nơi phản ánh rõ nhất năng lực thực tế. Tuyển Việt Nam là nơi quy tụ những cầu thủ tốt nhất ở thời điểm hiện tại, không phải phần thưởng cho thành tích quá khứ.

Đương nhiên, HLV Kim Sang Sik chắc chắn trao cơ hội thêm cho những cái tên khác sau Văn Khang, Đình Bắc, nhưng sẽ không phải là tất cả. Điều tích cực là các cầu thủ U23 vẫn còn rất trẻ, tất cả có đủ thời gian để hoàn thiện bản thân, tích lũy kinh nghiệm và trưởng thành về tư duy thi đấu.

Đường lên tuyển Việt Nam không hẳn là xa, nhưng chắc chắn chẳng ngắn. Với lứa U23 vừa tỏa sáng, đó là hành trình cần nhiều hơn một giải đấu, cũng như giữ được đôi chân trên mặt đất sau những lời tung hô.