Sáng 26/1, HLV Kim Sang Sik có những chia sẻ với giới truyền thông về hành trình chinh phục tấm HCĐ tại giải U23 châu Á 2026 và những mục tiêu quan trọng phía trước của bóng đá Việt Nam.

Mở đầu cuộc trao đổi, chiến lược gia người Hàn Quốc nói về sự chuẩn bị kỹ lưỡng của U23 Việt Nam, đặc biệt là vấn đề chiến thuật, thể lực. Nhà cầm quân sinh năm 1976 cũng tin rằng lứa cầu thủ U23 hiện tại sẽ còn tiến xa.

"Tôi biết các cầu thủ Việt Nam có thể lực tốt. Sau kỳ SEA Games 33 giành HCV, nhiều người mệt mỏi nên tôi phải có những điều chỉnh. Trong các buổi tập ở Saudi Arabia, chúng tôi cũng tập trung rèn luyện thể lực. Để có thể đấu lại đối thủ có thể hình cao to, tôi đưa ra các bài tập tăng cường cho phần thân trên cơ thể.

HLV Kim Sang Sik và U23 Việt Nam có giải đấu thành công. Ảnh: AFC

Về chiến thuật, khi gặp các đối thủ đá pressing tầm cao, tôi đưa các bài tập cho các cầu thủ chạy cánh hay các tiền đạo lệch thường xuyên thực hiện các tình huống thả bóng ra sau lưng hàng thủ đối phương, để phá sức đối thủ", HLV Kim Sang Sik cho biết.

Thuyền trưởng U23 Việt Nam đặc biệt khen ngợi các học trò ở trận đấu với U23 Hàn Quốc. Trước đối thủ có trình độ, thể hình, thể lực tốt, cầu thủ U23 Việt Nam bị thua trong những tình huống tranh chấp 50-50, nhưng luôn có phương án bọc lót. Ngoài ra, để có thể ghi bàn, các cầu thủ phải tận dụng những tình huống cố định.

"U23 Hàn Quốc hay các đối thủ khác đều sở hữu những cầu thủ có tốc độ tốt, cao to. Trong tình huống đối mặt 1-1, cầu thủ của chúng ta có thể bị qua, nhưng chúng ta phải có phương án bọc lót. Tôi nói với các cầu thủ phải tận dụng các tình huống cố định, để tạo bước ngoặt tiến tới chiến thắng trước các đối thủ.

Sau cùng, khi trận đấu bước vào hiệp phụ với thế kém người, các cầu thủ chiến đấu rất kiên cường để bảo vệ tỷ số và chiến thắng trong loạt đấu luân lưu cân não. U23 Việt Nam đá với tinh thần không từ bỏ.

U23 Việt Nam chiến đấu kiên cường ở trận thắng U23 Hàn Quốc. Ảnh: AFC

Các cầu thủ không chùn bước, thể hiện tốt phẩm chất cá nhân, tuân thủ chiến thuật để tạo nên kết quả tốt. Tôi cảm thấy vô cùng tự hào về họ. Tôi biết rằng với U23 Việt Nam, từng cá nhân vẫn còn nhiều mặt hạn chế nên chúng tôi tập trung vào khâu tổ chức, để các cầu thủ di chuyển thành một khối, nên mới có thể tạo ra kết quả tốt như vậy", HLV Kim Sang Sik nhấn mạnh.

Dù vậy, ở trận thua U23 Trung Quốc, HLV Kim Sik thừa nhận U23 Việt Nam chơi chưa tốt: "Công tác chuẩn bị của đội rất kỹ càng, nhưng trong trận đấu, các cầu thủ mất nhịp khi Hiểu Minh rời sân nên thua trận. Tôi rất buồn với thất bại này. Tôi cũng rất tiếc khi Hiểu Minh dính chấn thương nặng, nếu không đội đã có một giải đấu thành công hơn".

Sau giải U23 châu Á 2026, các cầu thủ trẻ Việt Nam trưởng thành hơn rất nhiều. HLV Kim Sang Sik tin rằng những Trung Kiên, Hiểu Minh, Văn Khang, Thanh Nhàn, Đình Bắc... còn tiến xa và có thể thi đấu ở tuyển Việt Nam ngay trong đợt tập trung vào tháng 3 tới.

Các cầu thủ trẻ trưởng thành hơn rất nhiều. Ảnh: AFC

"Tôi rất chờ đợi lứa cầu thủ này, đặc biệt là sau khi tích lũy kinh nghiệm và sự tự tin ở SEA Games và giải U23 châu Á. Với trận đấu gặp Malaysia vào tháng 3 sắp tới, nhiều cầu thủ có cơ hội tham dự cùng đội tuyển quốc gia. Đáng tiếc một chút khi Đình Bắc không thể tham dự trận trận đấu này vì án phạt thẻ đỏ.

Tôi và VFF cùng lên kế hoạch dài hạn, hướng tới tương lai cho tuyển Việt Nam để có thể tham dự World Cup. Thành công ở giải đấu năm nay có thể giúp các cầu thủ tự tin chơi tốt hơn nữa. Tôi hy vọng một vài cầu thủ có thể ra nước ngoài thi đấu ở các giải đấu lớn hơn ở nước ngoài. Điều đó tạo tiền đề giúp bóng đá Việt Nam tiến xa hơn", HLV Kim Sang Sik chốt lại.