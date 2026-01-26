U23 Việt Nam khép lại hành trình tại giải U23 châu Á 2026 với tấm HCĐ. Đoàn quân của HLV Kim Sang Sik chỉ thua đúng một trận duy nhất trong 6 trận, trước U23 Trung Quốc ở bán kết.

Phó Chủ tịch VFF, Trưởng đoàn U23 Việt Nam Trần Anh Tú thẳng thắn cho biết trận thua U23 Trung Quốc là bài học quý giá: “Trận thua ấy nhắc chúng ta rằng ở đẳng cấp này, không được phép lơi lỏng dù chỉ một phút. Chỉ một khoảnh khắc mất tập trung cũng có thể phải trả giá”.

Phó Chủ tịch VFF, Trưởng đoàn U23 Việt Nam, ông Trần Anh Tú. Ảnh: VFF

Tuy nhiên, ngay sau trận thua này, U23 Việt Nam đứng dậy mạnh mẽ và có chiến thắng đầy cảm xúc trước U23 Hàn Quốc trong trận tranh HCĐ, ông Tú chia sẻ: "Sau bán kết, tinh thần các cầu thủ sa sút lắm. Tôi và HLV Kim Sang Sik đều nói rất rõ: chỉ cho các bạn buồn một đêm, sáng hôm sau phải đứng dậy làm lại. Ở trận tranh HCĐ, tôi không đòi hỏi thành tích, chỉ mong các bạn đá bằng tất cả ngọn lửa trong tim, để người hâm mộ và gia đình ở quê nhà được tự hào”.

"Nhìn 10 cầu thủ của chúng ta kiên cường chống chọi với 11 cầu thủ Hàn Quốc, thật sự rất xúc động. Chiếc thẻ đỏ của Đình Bắc là điều đáng tiếc, nhưng nó cũng vô tình trở thành chất xúc tác để các đồng đội càng gắn kết, càng chiến đấu đến cùng, để đưa trận đấu vào loạt luân lưu và giành tấm HCĐ lịch sử.

Tấm HCĐ này không chỉ là một kết quả, mà là minh chứng cho bản lĩnh, cho sự trưởng thành của cả một thế hệ cầu thủ trẻ. Đây là nền tảng rất quan trọng cho bóng đá Việt Nam trong chặng đường phía trước", vị Phó Chủ tịch VFF khẳng định.

U23 Việt Nam giành chiến thắng đầy cảm xúc trước U23 Hàn Quốc. Ảnh: AFC

Đánh giá cả giải đấu, ông Trần Anh Tú nói: "Trước khi bước vào giải, thật lòng mà nói, dù rất hy vọng nhưng tôi và nhiều người hâm mộ cũng không dám nghĩ U23 Việt Nam có thể đi xa như vậy. Các đối thủ đều vượt trội chúng ta về thể hình, thể lực lẫn trình độ. Tuy nhiên, sau trận ra quân thắng U23 Jordan, các cầu thủ thể hiện là một tập thể rất đồng đều, không có khoảng cách lớn giữa đội hình chính và dự bị. Thể lực tốt, nhưng quan trọng hơn là ý chí và tinh thần thi đấu thì không thể chê vào đâu được.

U23 Việt Nam vượt qua rất nhiều thử thách, thậm chí cả những đau đớn về thể xác vì chấn thương. Các cầu thủ đá từng trận bằng tất cả khát vọng, và đó là lý do U23 Việt Nam có được hành trình vượt ngoài mong đợi".