Tuyển futsal Việt Nam có sự khởi đầu thuận lợi tại giải futsal châu Á 2026 với trận thắng ngày ra quân trước Kuwait. Dù đây là chiến thắng vất vả, nhưng điều quan trọng là đoàn quân của HLV Diego Giustozzi có 3 điểm, mở ra cơ hội đi tiếp tại bảng B.

Ở lượt trận thứ 2, nếu tuyển futsal Việt Nam đánh bại Lebanon, trong khi Thái Lan cũng giành trọn 3 điểm trước Kuwait, hai đại diện của Đông Nam Á sớm giành vé vào tứ kết trước 1 lượt đấu. Đây là kịch bản hoàn toàn có thể xảy ra bởi tuyển futsal Việt Nam và Thái Lan đều được đánh giá cao hơn đối thủ.

“Mọi thứ sẽ tốt ở trận đấu tới. Ở trận gặp Kuwait, có lẽ chúng ta có thể ghi thêm được một hoặc hai bàn thắng nhưng thiếu may mắn. Tuy nhiên, đó là chuyện của quá khứ. Hãy quên trận đấu đó đi để tập trung cho trận Lebanon, và suy nghĩ về cách làm thế nào để ghi bàn vào lưới của họ”, HLV Diego Giustozzi nhấn mạnh.

Tuyển futsal Việt Nam tự tin đánh bại Lebanon. Ảnh: VFF

Đánh giá về đối thủ, thuyền trưởng người Argentina cho biết: "Lebanon có một đội phòng ngự rất mạnh. Họ không phụ thuộc vào một hay hai cầu thủ có thể tạo ra sự khác biệt, vì tấn công theo hệ thống và chiến thuật. Có thể trong 40 phút, Lebanon phòng ngự tới 35 phút. Vì vậy, tôi lo ngại về chiến lược của Lebanon hơn là từng cầu thủ cá nhân”.

Ở vòng loại, tuyển futsal Việt Nam gặp Lebanon và giành chiến thắng dễ dàng với tỷ số 4-0. HLV Diego Giustozzi rất muốn lặp lại thắng lợi ấy nhưng tất nhiên, không dễ dàng.

“Nếu có thể, tôi hy vọng đạt được một kết quả tương tự. Tuy nhiên, đây là một trận đấu khác, bởi vì họ thay đổi HLV. Tôi cho rằng Lebanon mạnh hơn trong khâu phòng ngự. Đây là một trận đấu rất khó khăn, bởi chúng ta đều biết mình không thích đối đầu với những đội bóng chơi phòng ngự chắc chắn như vậy. Vì vậy, tôi đòi hỏi các cầu thủ phải có sự bình tĩnh, kiên nhẫn, khả năng thích nghi và không để cho đối thủ có bất kỳ cơ hội nào”, HLV Diego Giustozzi nói.

Trận tuyển futsal Việt Nam vs Lebanon lăn bóng vào lúc 13h ngày 29/1.