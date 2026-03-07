Tuyển nữ Việt Nam có trận ra quân rất khó khăn trước Ấn Độ, nhưng điều quan trọng là hoàn thành mục tiêu giành trọn 3 điểm. Ở lượt trận tiếp theo tại vòng bảng VCK Asian Cup 2026, đoàn quân của HLV Mai Đức Chung đối đầu với Đài Loan (Trung Quốc). Đây được đánh giá là đối thủ "ngang tài, ngang sức" với các cô gái Việt Nam.

Ở trận sắp tới, Huỳnh Như và các đồng đội gặp không ít thử thách. Thứ nhất, Đài Loan (Trung Quốc) thua Nhật Bản 0-2 ở trận ra quân, nên chắc chắn chơi hết sức để tìm cơ hội đi tiếp. Ngoài ra, đội bóng này làm quen với việc thi đấu vào khung giờ giữa trưa (13h, giờ địa phương- 12h Việt Nam), trong khi tuyển nữ Việt Nam lần đầu thi đấu dưới điều kiện nắng nóng.

Dự báo nhiệt độ khi trận đấu diễn ra có thể lên tới khoảng 38°C, tạo thêm áp lực lớn về thể lực cho các cầu thủ Việt Nam. Đó là lý do mà các buổi tập vừa qua HLV Mai Đức Chung cho học trò ra sân tập vào khoảng 10-11h nhằm thích nghi với thời tiết.

Tuyển nữ Việt Nam quyết tâm giành trọn 3 điểm.

Về chuyên môn, tuyển nữ Việt Nam cần tập trung hơn trong khâu phòng ngự, còn hàng công rõ ràng phải chuẩn bị nhiều phương án để có thể gây áp lực và ghi bàn. Đài Loan (Trung Quốc) thua Nhật Bản ở trận mở màn không có nghĩa đội bóng này yếu, và thực tế họ hoàn toàn có thể gây ra nhiều khó khăn với tuyển nữ Việt Nam.

Cần nên biết rằng Đài Loan (Trung Quốc) tổ chức phòng ngự rất chặt chẽ, khiến Nhật Bản dù ở đẳng cấp cao hơn nhiều nhưng không sao ghi được bàn trong hiệp 1. Phải sang tới hiệp 2, khi các cầu thủ Đài Loan xuống sức, họ mới nhận 2 bàn thua.

Dù đối mặt với nhiều thách thức, nhưng tuyển nữ Việt Nam làm hết khả năng giành để hướng tới chiến thắng. Nếu có 6 điểm, đoàn quân của HLV Mai Đức Chung có thể sớm giành vé vào tứ kết, và điều này tạo nên động lực lớn với các cầu thủ.

Trận tuyển nữ Việt Nam vs Đài Loan (Trung Quốc) lăn bóng và lúc 12h ngày 7/3.