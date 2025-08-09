Thắng đậm Campuchia 6-0, tuyển nữ Việt Nam khởi đầu thuận lợi tại giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2025. Dù vậy, HLV Mai Đức Chung vẫn chưa thực sự hài lòng khi các học trò bỏ lỡ nhiều cơ hội.

Ở lượt trận thứ 2 bảng A, tuyển nữ Việt Nam tiếp tục gặp đối thủ yếu là Indonesia - đội thúc thủ 0-7 trước Thái Lan trong trận ra quân. Đây là cơ hội để đoàn quân HLV Mai Đức Chung giành một chiến thắng đậm, sớm giành vé vào bán kết giải đấu khu vực (Thái Lan gần như chắc chắn thắng Campuchia).

Tuyển nữ Việt Nam tự tin thắng đậm Indonesia. Ảnh: Đức Anh

Trước đối thủ yếu, HLV Mai Đức Chung có thể tiếp tục sử dụng nhiều cầu thủ trẻ. Ở trận thắng Campuchia, nhiều gương mặt mới ở tuyển nữ Việt Nam thể hiện sự nỗ lực rất đáng khen ngợi.

Trên sân nhà, tuyển nữ Việt Nam chơi tấn công và quyết tâm có bàn mở tỉ số sớm. Những điểm yếu của đối thủ trong trận thua Thái Lan đều được đoàn quân của HLV Mai Đức Chung nhìn rõ.

Chỉ cần chơi đúng sức, tuyển nữ Việt Nam sẽ làm được điều mình cần là giành trọn 3 điểm. Tuy nhiên, Huỳnh Như và các đồng đội cần phải làm tốt hơn nữa về tỉ số để so hiệu số phụ với Thái Lan, tránh thẻ phạt và chấn thương.

Trận tuyển nữ Việt Nam vs Indonesia diễn ra lúc 19h30 ngày 9/8 trên SVĐ Lạch Tray (Hải Phòng).

