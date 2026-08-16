Trước cuộc so tài, Malaysia mất hàng loạt trụ cột vì nhiều lý do khác nhau. Đáng chú ý, tiền vệ Wan Kuzain phải trở về CLB Sporting JAX (Mỹ), trong khi các cầu thủ rất quan trọng như Endrick Dos Santos, Jimmy Raymond, Fazrul Amir Zaman, Aliff Haiqal Lau… để ngỏ khả năng thi đấu vì chấn thương.

Trong bối cảnh thiếu tới hơn một nửa đội hình chính, Malaysia chỉ biết trông chờ vào lợi thế sân nhà, cùng tài cầm quân của HLV Tan Cheng Hoe, mới mong đạt được kết quả có lợi trước tuyển Việt Nam.

Bất kể thông tin Malaysia không có sự chuẩn bị tốt nhất, tuyển Việt Nam vẫn dành sự tôn trọng cao nhất cho đối thủ. Trên thực tế, đoàn quân của HLV Tan Cheng Hoe không dễ bắt nạt khi chơi đầy kỷ luật, tấn công biên rất nguy hiểm.

HLV Tan Cheng Hoe mất nhiều cầu thủ. Ảnh: FAM

Trong trường hợp cần thiết, Malaysia hoàn toàn có thể chơi phòng ngự số đông nhằm "cưa điểm" ở cả lượt đi và về, kéo trận bán kết tới hiệp đấu phụ và phân định thắng thua trên chấm 11m.

Dĩ nhiên tuyển Việt Nam sẽ không để điều đó xảy ra. Trong tay HLV Kim Sang Sik có đầy đủ lực lượng, đạt phong độ tốt nhất, rất tự tin “xé lưới” đối thủ.

Trên sân khách, nhà cầm quân người Hàn Quốc nhiều khả năng vẫn cho học trò chơi tấn công, nhưng có sự thận trọng vì tính chất quan trọng của trận bán kết.

Vì thế, các vị trí của hàng phòng ngự có thể không thay đổi nhằm giữ sự ổn định, với thủ môn Patrik Lê Giang, các hậu vệ Xuân Mạnh, Thành Chung và Văn Hậu, hai bên cánh là Tiến Anh và Văn Vĩ.

Tuyển Việt Nam đánh bại Malaysia 3-1 hồi tháng 3/2026. Ảnh: S.N

Riêng ở vị trí tiền vệ trụ, Thành Long có thể thay Quang Hải, nhằm đảm bảo khâu thu hồi bóng, đánh chặn từ xa hỗ trợ hàng phòng ngự. Ở mặt trận tấn công, HLV Kim Sang Sik vẫn cần những Hoàng Đức, Hai Long, Hoàng Hên, Tài Lộc, Xuân Son, Đình Bắc. Đây là những cầu thủ có đẳng cấp, khát khao thể hiện và có khả năng săn bàn.

Rõ ràng tuyển Việt Nam được đánh giá cao hơn về chiều sâu đội hình và sự ổn định. Hàng thủ của nhà ĐKVĐ mới nhận một bàn thua sau bốn trận, trong khi các chân sút mang về 13 bàn thắng - số bàn thắng nhiều nhất trong các đội ở vòng bảng.

Với tính chất của một trận bán kết trên sân khách, HLV Kim Sang Sik thận trọng là dễ hiểu, nhưng sẽ biết cách đẩy cao tốc độ trận đấu, tạo sức ép liên tục để giải quyết vấn đề bàn thắng ở từng thời điểm phù hợp.

Tuyển Việt Nam tự tin chiến thắng. Ảnh: S.N

Lịch sử đối đầu nghiêng hẳn về tuyển Việt Nam với 9 thắng và 1 hòa trong 10 trận gần nhất, nhưng Xuân Son và các đồng đội chỉ tập trung cho trận đấu trước mắt, có sự chuẩn bị kỹ lưỡng nhất.

Tuyển Việt Nam có đủ sự tự tin giành một kết quả có lợi trên sân khách, trước khi trở về sân nhà với mục tiêu chiến thắng, đoạt vé vào chung kết ASEAN Cup 2026.

Cuộc đối đầu tuyển Việt Nam vs Malaysia tại bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026 diễn ra vào lúc 20h ngày 16/8.

Đội hình dự kiến tuyển Việt Nam: Patrik Lê Giang, Xuân Mạnh, Thành Chung, Văn Hậu, Tiến Anh, Văn Vĩ, Hoàng Đức, Thành Long, Hoàng Hên, Xuân Son, Đình Bắc.

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