Sau 3 trận đấu, U17 Việt Nam đang xếp đầu BXH (bảng C) vòng loại U17 châu Á 2026 với 9 điểm tuyệt đối, ghi 22 bàn thắng và không để thủng lưới. Ở vị trí thứ 2 là U17 Malaysia (9 điểm, hiệu số +19), đứng thứ 3 là Singapore (4 điểm, -5).

Như vậy, cuộc chiến giành ngôi đầu bảng C chỉ là câu chuyện riêng giữa U17 Việt Nam vs U17 Malaysia. Trước khi quyết đấu với nhau trong trận "chung kết" ngày 30/11, hai đội đều phải giành được kết quả tốt nhất ở lượt trận thứ 4.

Ở lượt đấu này, trong khi U17 Malaysia gặp đối thủ khó chơi là U17 Singapore thì U17 Việt Nam đối đầu với U17 Macau - đội đứng áp chót BXH với 1 điểm.

U17 Việt Nam quyết tâm toàn thắng ở vòng loại. Ảnh: Đức Anh

Gặp đối thủ yếu, gần như chắc chắn HLV Cristiano Roland xoay tua đội hình, với việc sử dụng nhiều cầu thủ dự bị hoặc ít được thi đấu, nhằm giữ sức cho các trụ cột. Dù không phải là đội hình mạnh nhất, nhưng U17 Việt Nam đủ sức đánh bại U17 Macau, thậm chí là một chiến thắng đậm.

Sau 3 trận, U17 Macau chỉ ghi được 1 bàn, để thủng lưới 8 lần. Đội bóng này khó có thể gây bất ngờ trước chủ nhà U17 Việt Nam, mà chỉ hướng tới một trận đấu để thua ít bàn nhất có thể.

Thắng đậm U17 Macau không chỉ giúp U17 Việt Nam tiếp tục giữ ngôi đầu bảng C, mà còn tạo lợi thế về tinh thần trước khi đá "chung kết" với U1 Malaysia vào cuối tuần này.

Trận U17 Việt Nam vs U17 Macau lăn bóng vào lúc 19h ngày 28/11 trên SVĐ PVF (Hưng Yên).

Đội hình dự kiến U17 Việt Nam: Xuân Tín, Quang Trường, Việt Anh, Hồng Quang, Tấn Dũng; Đức Nhật, Duy Khang, Hồng Phong, Việt Long, Gia Bảo, Văn Bách.

Xem Bảng C Vòng loại U17 châu Á 2026, trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại http://fptplay.vn