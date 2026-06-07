Cuộc chạm trán U19 Việt Nam vs U19 Indonesia chính là 'chung kết' của bảng A, xác định đội đầu bảng cùng tấm vé trực tiếp vào bán kết giải U19 Đông Nam Á.

Trước trận đấu, U19 Việt Nam nắm lợi thế khi hơn về hiệu số phụ (+8 so với +6). Chính vì vậy, đoàn quân của HLV Yutaka Ikeuchi chỉ cần một kết quả hòa là nhất bảng và đoạt vé đi tiếp.

Trong khi đó, U19 Indonesia buộc phải thắng, bởi nếu đứng thứ 2 bảng A, họ đối mặt với nhiều rủi ro. Theo Điều lệ của giải đấu, 3 đội nhất bảng cùng 1 đội nhì có thành tích tốt nhất mới giành quyền vào bán kết. Do bảng C chỉ có 3 đội tham dự, vì vậy kết quả trận đấu giữa đội nhì và đội cuối bảng ở bảng A và B không được tính khi so sánh thành tích.

U19 Indonesia ở thế bất lợi.

Điểm tựa của U19 Indonesia là lợi thế sân nhà. Trên thực tế, đội bóng trẻ xứ Vạn đảo dù không đạt hiệu số như kỳ vọng ở hai trận vừa qua, nhưng họ cũng rất đáng gờm. Về mặt lối chơi, đoàn quân của HLV Nova Arianto vận hành sơ đồ 3-4-3, sở hữu những cầu thủ có khả năng tổ chức tốt ở khu vực giữa sân, có tốc độ, thể lực.

Dù vậy, U19 Indonesia cũng gặp phải những vấn đề về sự kết nối giữa các tuyến, thường có sự nhập cuộc không tốt, các phương án tấn công chưa hiệu quả…

Đặc biệt ở trận đấu quyết định với U19 Việt Nam, đội chủ nhà ở tình thế phải thắng nên chịu nhiều áp lực, các cầu thủ dễ nôn nóng, mất bình tĩnh, thiếu tập trung.

Trong khi đó, U19 Việt Nam dù chỉ cần một trận hòa nhưng Công Hậu và các đồng đội đặt quyết tâm giành chiến thắng. Trước đối thủ gần như sẽ dâng cao đội hình chơi tấn công, đây là cơ hội cho U19 Việt Nam đá phòng ngự phản công sở trường.

U19 Việt Nam tự tin chiến thắng.

Ngoài việc chuẩn bị đấu pháp, U19 Việt Nam cũng phải tính toán, phân bổ sức lực hợp lý trong trận đấu được dự báo rất căng thẳng. Các cầu thủ trẻ Việt Nam chơi phòng ngự tốt khi có những điều chỉnh về nhân sự ở trận thắng U19 Myanmar, nhưng vẫn cần hiệu quả, linh hoạt hơn bởi U19 Indonesia ở một đẳng cấp khác.

Một trận đấu được đánh giá rất khó khăn, nhưng với những gì đã thể hiện cùng sự chuẩn bị kỹ lưỡng, U19 Việt Nam hoàn toàn tự tin có thể khiến chủ nhà U19 Indonesia phải ôm hận.

Trận U19 Việt Nam vs U19 Indonesia lăn bóng và lúc 20h ngày 7/6.

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