U19 Việt Nam khởi đầu thuận lợi tại giải U19 Đông Nam Á với chiến thắng 3-0 trước U19 Timor Leste. Tuy nhiên, thử thách của thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi chỉ mới bắt đầu, khi gặp U19 Myanmar ở lượt trận thứ 2 bảng A.

So với U19 Timor Leste, U19 Myanmar được đánh giá cao hơn về nền tảng thể lực, có khả năng chơi pressing tầm cao, tổ chức phòng ngự tốt. Ở trận ra quân, trước đội chủ nhà Indonesia được đánh giá là ứng cử viên vô địch, U19 Myanmar vẫn tự tin chơi tấn công và tạo ra ra không ít cơ hội.

Đáng tiếc là khi đang có thể trận tốt, U19 Myanmar nhận bàn thua từ sai lầm của hàng phòng ngự ở phút 39, sau đó đánh mất tinh thần và thúc thủ 0-3.

U19 Việt Nam có sự khởi đầu thuận lợi với chiến thắng 3-0 trước U19 Timor Leste.

Dù thua đậm ở trận mở màn, nhưng U19 Myanmar không dễ đối phó. Đặc biệt, đội bóng này đang ở thế chân tường, buộc phải thắng U19 Việt Nam để hy vọng đi tiếp, vì thế đây là trận đấu được dự báo có nhiều khó khăn với Công Hậu và các đồng đội.

Dẫu vậy, U19 Việt Nam có đủ sự tự tin để đánh bại U19 Myanmar. Ngoài lực lượng đầy đủ, U19 Việt Nam cũng đã thích nghi với điều kiện sân bãi, thời tiết.

Về chuyên môn, trong những buổi tập vừa qua, HLV Yutaka Ikeuchi chủ yếu cho các học trò hướng tới việc nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các tuyến, cải thiện khả năng tận dụng cơ hội cũng như tăng cường sự tập trung trong khâu tổ chức phòng ngự.

Các cầu thủ trẻ Việt Nam rất tự tin.

U19 Việt Nam đặt mục tiêu 3 điểm, nhưng cũng đề cao sự an toàn, cùng với đó là phân phối sức lực hợp lý trong điều kiện thi đấu nắng nóng. So với trận ra quân, hàng công U19 Việt Nam phải có những điều chỉnh, trong đó các phương án xâm nhập vòng cấm đối phương đa dạng và hiệu quả hơn.

U19 Myanmar rõ ràng là một thử thách không nhỏ, nhưng nếu chơi hết khả năng, U19 Việt Nam hoàn toàn có thể giành 3 điểm trọn vẹn, mở ra cơ hội đi tiếp vào bán kết.

Trận đấu giữa U19 Việt Nam vs U19 Myanmar diễn ra lúc 16h00 ngày 4/6 trên SVĐ Sumatera Utara Main (Indonesia).

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