Trước trận đấu, HLV Kim Sang Sik tự tin tuyên bố: “Dù có thế nào, U22 Việt Nam vẫn đánh bại Philippines giành vé vào chung kết SEA Games 33”. Đây không chỉ là lời động viên, khích lệ tinh thần các cầu thủ, mà còn cho thấy U22 Việt Nam có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận bán kết gặp U22 Philippines.

Ở SEA Games năm nay, U22 Việt Nam khởi đầu với trận thắng khó nhọc trước U22 Lào (2-1), nhưng sau đó thắng thuyết phục U22 Malaysia 2-0 trong trận đấu cuối vòng bảng.

Không chỉ tiến bộ về chuyên môn, các cầu thủ trẻ cũng thể hiện bản lĩnh, tâm lý vững vàng dù là đội ở thế bất lợi hơn so với đối thủ trong trận "chung kết" vòng bảng với U22 Malaysia.

U22 Việt Nam vào trận với tinh thần chiến đấu cao nhất. Ảnh: S.N

Đây chính là cơ sở để HLV Kim Sang Sik tin vào chiến thắng của U22 Việt Nam ở bán kết. Tuy nhiên, cùng với tuyên bố mạnh mẽ, chiến lược gia người Hàn Quốc cho các học trò chuẩn bị nhiều phương án cả công lẫn thủ, sẵn sàng chơi một trận sòng phẳng.

U22 Philippines mang tới SEA Games nhiều cầu thủ nhập tịch có thể hình to cao. Đội bóng này gây bất ngờ khi đánh bại ĐKVĐ U22 Indonesia ở vòng bảng. Vì vậy thuyền trưởng người Hàn Quốc cùng các học trò dành sự tôn trọng cao nhất cho U22 Philippines.

Tuy nhiên, rõ ràng là U22 Việt Nam không hề e ngại đối thủ. Trong những ngày qua, Đình Bắc và các đồng đội tích cực rèn bài tấn công, cải thiện khả năng dứt điểm cũng như sự chính xác ở những đường chuyền cuối.

Với hàng phòng ngự, U22 Việt Nam tập chống bóng bổng, đánh chặn tự xa để hạn chế những quả tạt của U22 Philippines. Đặc biệt, Khuất Văn Khang chuyển đổi trạng thái nhanh, tạo thế chủ động về lối chơi.

U22 Việt Nam tự tin chiến thắng. Ảnh: S.N

Ở trận gần nhất hai đội gặp nhau tại giải U23 Đông Nam Á, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik giành chiến thắng 2-1 trước Philippines. Nhưng tại SEA Games lần này, cả hai đội đều có những thay đổi, và U22 Việt Nam phải chơi một trận hết sức mới hoàn thành mục tiêu chiến thắng.

HLV Kim Sang Sik nhiều khả năng sử dụng đội hình thiên về tấn công, song vẫn đảm bảo sự chắc chắn nơi hàng phòng ngự. U22 Việt Nam muốn giải quyết đối thủ trong 90 phút thi đấu chính thức, cần tạo ra được áp lực lớn, vận hành lối chơi hiệu quả và điều qua trọng nhất là ghi được bàn thắng.

Đội hình dự kiến U23 Việt Nam: Trung Kiên; Lý Đức, Hiểu Minh, Nhật Minh, Minh Phúc, Xuân Bắc, Thái Sơn, Phi Hoàng, Văn Khang, Viktor Lê, Đình Bắc.

