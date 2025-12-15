Thông tin trận đấu U22 Việt Nam vs U22 Philippines

Thời gian: 15h30 ngày 15/12/2025

Địa điểm: SVĐ Rajamangala, Bangkok, Thái Lan

Giải đấu: Bóng đá nam SEA Games 33

Kênh trực tiếp trên: FPT Play, VTV5

Link tường thuật trực tiếp: https://vietnamnet.vn/the-thao/xem-truc-tiep-bong-da

Trận bán kết bóng đá nam SEA Games 33 giữa U22 Việt Nam và U22 Philippines được xem là thử thách không hề dễ dàng cho thầy trò HLV Kim Sang Sik.

Hai đội từng chạm trán nhau ở bán kết U23 Đông Nam Á 2025, nơi U22 Việt Nam phải rất vất vả mới giành chiến thắng. Lần tái ngộ này, Philippines cho thấy họ đã tiến thêm một bước dài.

U22 Việt Nam (áo đỏ) quyết tâm giành vé vào chung kết - Ảnh: SN

Tại vòng bảng, U22 Philippines gây sốc khi toàn thắng, không để thủng lưới bàn nào trước Indonesia và Myanmar, qua đó giành ngôi nhất bảng C. Trong khi đó, U22 Việt Nam cũng khẳng định vị thế bằng việc đứng đầu bảng B sau chiến thắng thuyết phục trước Malaysia.

Sở hữu hàng thủ cao to, kỷ luật cùng thủ môn Guimaraes đang đạt phong độ cao, Philippines hứa hẹn gây nhiều khó khăn. Dù vậy, với kinh nghiệm và bản lĩnh ở các trận đấu lớn, U22 Việt Nam vẫn nắm lợi thế nếu giữ được sự tập trung cần thiết.

Đội hình dự kiến U22 Việt Nam vs U22 Philippines

U23 Việt Nam: Trung Kiên; Lý Đức, Hiểu Minh, Nhật Minh, Minh Phúc, Xuân Bắc, Thái Sơn, Phi Hoàng, Văn Khang, Viktor Lê, Đình Bắc.

U22 Philippines: Nicholas Guimaraes, Noah Leddel, Sandro Reyes, Monis James, Gabriel Guimaraes, Banatao, Dylan Demunyck, Muens Gavin, Santiago Rublico, Jaime Rosquillo, Javier Mariona.

