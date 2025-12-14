Trận bán kết bóng đá nam SEA Games 33 giữa U22 Việt Nam vs U22 Philippines diễn ra lúc 15h30 ngày 15/12 và được phát sóng trực tiếp trên các kênh VTV5, FPT Play. Để phục vụ quý độc giả, VietNamNet sẽ tường thuật trực tiếp trận đấu này.

Cuộc đối đầu này mang nhiều nét tương đồng nhưng cũng ẩn chứa không ít khác biệt. Ở vòng bảng SEA Games 33, U22 Philippines gây bất ngờ lớn khi lần lượt đánh bại Indonesia và Myanmar để đứng đầu bảng C.

Trong khi đó, U22 Việt Nam khẳng định vị thế ứng viên vô địch khi vượt qua Lào và đặc biệt là chiến thắng thuyết phục trước U22 Malaysia, qua đó giành ngôi nhất bảng B.

Nhìn lại bán kết U23 Đông Nam Á 2025, thầy trò HLV Kim Sang Sik từng gặp không ít khó khăn trước lối chơi giàu thể lực và kỷ luật của Philippines. Dù bị thủng lưới trước từ tình huống ném biên quen thuộc, U22 Việt Nam vẫn lật ngược thế cờ nhờ khả năng kiểm soát bóng vượt trội và sự hiệu quả trong các pha không chiến.

U22 Việt Nam được đánh giá cao hơn nhờ chiều sâu lực lượng và kinh nghiệm trận mạc. Nếu kiểm soát tốt các tình huống cố định và duy trì sự tập trung, “Những chiến binh trẻ Sao Vàng” hoàn toàn có thể tái hiện kịch bản chiến thắng để giành vé vào chung kết SEA Games 33.

Đội hình dự kiến U22 Việt Nam vs U22 Philippines

U23 Việt Nam: Trung Kiên; Lý Đức, Hiểu Minh, Nhật Minh, Minh Phúc, Xuân Bắc, Thái Sơn, Phi Hoàng, Văn Khang, Viktor Lê, Đình Bắc.

U22 Philippines: Nicholas Guimaraes, Noah Leddel, Sandro Reyes, Monis James, Gabriel Guimaraes, Banatao, Dylan Demunyck, Muens Gavin, Santiago Rublico, Jaime Rosquillo, Javier Mariona.