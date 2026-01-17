18h30 ngày 17/1, sân Al-Faisal:

Lần đầu tiên sau 6 dịp góp mặt ở VCK U23 châu Á, Trung Quốc lọt vào vòng đấu loại trực tiếp. Chiến lược đầu tư, tạo điều kiện cho lứa trẻ cọ xát liên tục của Liên đoàn bóng đá nước này đang hái “quả ngọt”.

Đoàn quân HLV Antonio nổi bật với thành tích chưa để lọt lưới bàn nào xuyên suốt vòng bảng. Họ đánh bại U23 Australia 1-0 và hoà hai trận 0-0 trước U23 Iraq cùng U23 Thái Lan.

Hàng thủ U23 Trung Quốc gây ấn tượng mạnh - Ảnh: AFC

Nền tảng cho sự tiến bộ của U23 Trung Quốc đến từ hàng phòng ngự, với lối chơi kỷ luật, chắc chắn và bọc lót cho nhau tốt.

Bên cạnh đó là sự xuất sắc của Li Hao trong khung gỗ. Người gác đền trẻ đã có 16 pha cứu thua cho đội nhà sau 3 lượt trận vòng bảng.

Tuy thế, khả năng tấn công hay áp đặt lối chơi của U23 Trung Quốc chưa mấy ấn tượng. Qua hơn 270 phút, họ mới chỉ duy nhất một lần xé lưới đối phương, từ cú đá căng của Xiao Peng.

Xét trên khía cạnh con người và kinh nghiệm, rõ ràng U23 Trung Quốc lép vế hơn so với U23 Uzbekistan, đội vừa làm mưa làm gió ở bảng tử thần trước Hàn Quốc (thắng 2-0), Iran (hoà 0-0) và Lebanon (thắng 3-2).

Bóng đá Uzbekistan đang lên như diều gặp gió, khi họ chính thức có vé dự World Cup 2026. Đó là thành quả từ quá trình dày công đào tạo trẻ cả thập kỷ nay.

U23 Uzbekistan bất bại ở vòng bảng - Ảnh: AFC

Đỉnh cao của U23 Uzbekistan chính là chức vô địch U23 châu Á năm 2018, khi đánh bại U23 Việt Nam trong trận chung kết. Giờ thì Karimov, Esanov sẵn sàng tiếp bước các đàn anh.

Thừa bản lĩnh trận mạc cùng lối chơi hiện đại, U23 Uzbekistan được giới chuyên môn đánh giá sẽ còn tiến xa ở giải đấu năm nay.

Tuy nhiên, trước khi mơ “chiến” U23 Việt Nam tại bán kết, họ cần phải giải quyết được đối thủ U23 Trung Quốc hôm nay.

Đội hình dự kiến

U23 Trung Quốc: Li Hao; Hu Hetao, He Yiran, Xu Bin, Peng Xiao; Yusup, Chen, Wang Yudong, Li Zhenquan, Yang Xi, Abduweli.

U23 Uzbekistan: Boymurodov, Pulatov, Abdumazhidov, Akhadov, Urozov, Makhamadzhonov, Abdurazzakov, Ortikboev, Esanov, Urinboev, Kholmurodov.