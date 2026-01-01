Trung Kiên (8 điểm): Không mắc lỗi trong 2 bàn thua, ra vào, phán đoán tương đối chuẩn xác, thủ thành số 1 U23 Việt Nam góp công lớn vào chiến thắng của đội nhà trước U23 UAE.

Minh Phúc (8,5 điểm): Một trận đấu tốt của cầu thủ chạy cánh phải bên phía U23 Việt Nam ở khả năng hỗ trợ tấn công. Ghi bàn quý giá mang về chiến thắng cho đội nhà là điểm cộng của Minh Phúc.

Tuy nhiên, ở các tình huống phòng ngự, cầu thủ thuộc biên chế CLB CAHN chỉ ở mức tròn vai, chưa quá xuất sắc.

Minh Phúc ấn định chiến thắng cho U23 Việt Nam

Lý Đức (8 điểm): Chơi tốt trong phần lớn thời gian của trận đấu, nhưng ở một vài tình huống Lý Đức và các đồng đội nơi hàng phòng ngự vẫn để U23 UAE uy hiếp khung thành đội nhà khi phán đoán điểm rơi chưa chính xác.

Hiểu Minh (8 điểm): Cũng tương tự như Lý Đức, trong một số tình huống trung vệ bên phía U23 Việt Nam để đối thủ qua mặt khiến khung thành đội nhà chao đảo.

Nhật Minh (8,5 điểm): Trong số 3 trung vệ, Nhật Minh có trận đấu tốt nhất kể từ đầu giải, các pha xử lý điềm tĩnh ở cả phòng ngự hay mỗi khi lên tham gia tấn công là điểm cộng lớn. Bàn thắng ấn định tỉ số 3-2 xuất phát từ một tình huống điềm tĩnh như thế từ Nhật Minh.

Văn Khang (8,5 điểm): Phần lớn thời gian quay lại vị trí chạy cánh trái quen thuộc, Văn Khang đã chơi tốt và giúp U23 Việt Nam có nhiều pha hãm thành nguy hiểm.

Thái Sơn (8,5 điểm): Tiếp tục ghi dấu ấn với những pha tranh chấp tốt ở khu vực giữa sân, cầu thủ người xứ Thanh tiếp tục nằm trong số các cá nhân chơi ổn định nhất bên phía U23 Việt Nam tính tới vòng tứ kết.

Xuân Bắc (8 điểm): Cũng đóng vai trò quan trọng trong chiến thắng của đội nhà dù chỉ chơi 45 phút đầu tiên, trước khi Quốc Cường vào thay.

Viktor Lê (7 điểm): Điểm cộng cho cầu thủ Việt kiều nằm ở tinh thần, còn về chuyên môn chưa ổn khi phải đối đầu với đối thủ thi đấu quá quyết liệt, thể hình vượt trội.

Ngọc Mỹ (7,5 điểm): Chịu khó tranh chấp, không ngại va chạm… tuy nhiên sự hiệu quả của Ngọc Mỹ là chưa đủ tốt nên buộc HLV Kim Sang Sik rút ra nghỉ ở hiệp 2

Lê Phát (8 điểm): Năng nổ, ghi bàn thắng mở tỉ số… là điểm cộng cho chân sút trẻ nhất U23 Việt Nam. Nhưng trước một U23 UAE thi đấu khá rát cũng khiến Lê Phát không thể phát huy sự hiệu quả một cách cao nhất.

Đình Bắc (9 điểm): Vào thay Vitor Lê, ngay lập tức Đình Bắc mang về cho U23 Việt Nam sự hiệu quả ở các đợt lên bóng. 1 kiến tạo, 1 pha lập công và hàng loạt tình huống mở ra cơ hội cho các đồng đội, cùng lúc hỗ trợ phòng ngự hiệu quả giúp cầu thủ người xứ Nghệ một lần nữa xuất sắc nhất trận đấu.

Đình Bắc tiếp tục chói sáng

Quốc Cường (8 điểm): Vào thay cho Xuân Bắc đầu hiệp 2, cầu thủ thuộc biên chế CLB CA TPHCM chơi tốt và nhanh chóng giữ nhịp cho U23 Việt Nam một cách đầy hiệu quả.

Anh Quân (7,5 điểm): Chơi xông xáo kể từ khi vào sân thay người ở phút 77, lẽ ra Anh Quân đã nhận điểm cao hơn nếu như không bỏ lỡ quá nhiều cơ hội ngon ăn mà đồng đội tạo ra cho mình.

Thanh Nhàn (7 điểm): Hơn 30 phút xuất hiện trên sân dù chơi khá nhiệt tình, nhưng hiệu quả lại không cao vì vừa bình phục chấn thương và buộc HLV Kim Sang Sik rút ra nghỉ trong hiệp phụ.

Phi Hoàng vào sân ít phút không đánh giá

