Đứng dậy chiến đấu

Toàn thắng 4 trận từ vòng bảng tới tứ kết, U23 Việt Nam thúc thủ 0-3 trước U23 Trung Quốc ở bán kết giải U23 châu Á 2026 thực sự là một cú sốc. Thất bại này không chỉ khiến đoàn quân của HLV Kim Sang Sik vỡ mộng lập kỳ tích, mà còn chịu rất nhiều áp lực từ dư luận, tinh thần xuống thấp, chưa kể những tổn thất nặng về nhân sự.

Nhưng bóng đá là vậy, khi đối thủ mạnh hơn, chơi hay hơn và giành chiến thắng thì U23 Việt Nam phải học cách chấp nhận. Thực tế, trận thua tâm phục khẩu phục này cũng giúp các cầu thủ trẻ biết mình đang đứng ở đâu, cần phải nỗ lực hơn nữa mới có thể vươn tới tầm vóc những đội bóng hàng đầu châu lục.

U23 Việt Nam chơi không tốt ở trận gặp U23 Trung Quốc. Ảnh: AFC

Vấp ngã ở đâu, đứng dậy ở đó, giờ là lúc thầy trò HLV Kim Sang Sik phải quên nhanh trận thua U23 Trung Quốc, để tập trung cho một trận đấu cũng rất quan trọng: tranh hạng 3 với U23 Hàn Quốc.

Tâm lý, tinh thần chiến đấu chính là điều mà HLV Kim Sang Sik yêu cầu các học trò phải thể hiện tốt nhất. U23 Việt Nam dù thua đậm U23 Trung Quốc nhưng nhiệm vụ vẫn còn ở phía trước. Điều quan trọng các cầu thủ không được phép từ bỏ, chơi tới những phút cuối cùng để ngẩng cao đầu ra về.

Trận đấu với U23 Hàn Quốc chính là bài kiểm tra về sự trưởng thành, bản lĩnh của U23 Việt Nam. Đây cũng là cơ hội để Đình Bắc và các đồng đội chứng minh bằng hành động và kết quả, thay vì chỉ là lời xin lỗi.

Quyết tạo bất ngờ

Đặt lên bàn cân, rõ ràng U23 Hàn Quốc được đánh giá cao hơn nhiều so với U23 Việt Nam, cả về trình độ, tầm vóc, thể lực. Tuy nhiên, đội bóng này cũng có không ít vấn đề ở giải đấu năm nay, khiến họ phải tranh hạng ba với U23 Việt Nam.

Đó là khả năng tận dụng cơ hội, hay cụ thể hơn là khâu dứt điểm của đội bóng xứ Kim chi. Sau 5 trận đấu, U23 Hàn Quốc chỉ ghi được 6 bàn, trong khi hàng phòng ngự để thủng lưới 6 lần. Dĩ nhiên U23 Hàn Quốc gặp nhiều đối thủ mạnh, nhưng đội bóng này chơi không hiệu quả, không ổn định.

Ngoài việc khai thác những điểm yếu của đối thủ, U23 Việt Nam phải phát huy được hết sức mạnh của mình. Đây là trận đấu mà HLV Kim Sang Sik xác định lối chơi rõ ngay từ đầu: phòng ngự phản công.

U23 Việt Nam chiến đấu hết sức trận chia tay giải U23 châu Á 2026. Ảnh: AFC

Đấu với U23 Hàn Quốc, hàng thủ U23 Việt Nam chịu áp lực lớn bởi đối thủ được đánh giá mạnh hơn nhiều và rất cần một chiến thắng để tránh cảnh ra về trắng tay. HLV Kim Sang Sik lo nhất ở vị trí trung vệ, khi hai trụ cột Hiểu Minh và Lý Đức vắng mặt. U23 Việt Nam phải có thêm nhiều phương án bọc lót, đánh chặn từ xa.

Không chỉ tập trung cho mặt trận phòng ngự, U23 Việt Nam cũng phải mạnh dạn tấn công với sự cơ động của Lê Phát hay Đình Bắc, cần nhiều những đường chuyền tinh tế từ các tiền vệ, khả năng chuyển đổi trạng thái, giữ cự ly đội hình, duy trì thể lực...

Làm tốt tất cả những yếu tố trên, cùng với một tinh thần chiến đấu cao nhất, U23 Việt Nam hoàn toàn có hi vọng tạo nên bất ngờ trước U23 Hàn Quốc.

Trận tranh hạng 3 U23 Việt Nam vs U23 Hàn Quốc diễn ra vào lúc 22h ngày 23/1.

Đội hình dự kiến:

U23 Việt Nam: Trung Kiên, Đức Anh, Nhật Minh, Văn Hà, Viktor Lê, Văn Khang, Thái Sơn, Xuân Bắc, Minh Phúc, Ngọc Mỹ, Lê Phát

U23 Hàn Quốc: Hong Seong Min, Kang Min Jun, Bae Hyun Seo, Lee Hyun Yong, Lee Geon Hee, Kang Seong Jin, Kim Dong Jin, Kim Yong Hak, Shin Min Ha, Baek Ga On, Jang Seok Hwan

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn