Thông tin trận đấu U23 Việt Nam vs U23 Hàn Quốc

Thời gian: 22h00 ngày 23/01/2026 (giờ Hà Nội)

Địa điểm: SVĐ King Abdullah Sport City, Jeddah, Ả Rập Xê Út

Giải đấu: VCK U23 châu Á 2026

Kênh trực tiếp trên: TV360, VTV5, VTV Cần Thơ

Link tường thuật trực tiếp:

Link xem trực tiếp trên TV360:

Link xem trực tiếp trên VTV:

U23 Việt Nam vừa trải qua trận bán kết đầy khó khăn khi để thua U23 Trung Quốc với tỷ số 0-3. Dù đã nỗ lực thi đấu, thầy trò HLV Kim Sang Sik không thể tạo ra khác biệt trước lối chơi chủ động và sự chuẩn bị kỹ lưỡng của đối thủ.

Thất bại này không chỉ khép lại hy vọng vào chung kết mà còn khiến U23 Việt Nam tổn thất lực lượng nghiêm trọng, khi hai trung vệ trụ cột Hiểu Minh và Lý Đức vắng mặt ở trận tranh hạng ba vì chấn thương và thẻ phạt.

Ở chiều ngược lại, U23 Hàn Quốc cũng không thể đi tiếp sau khi thua U23 Nhật Bản tại bán kết. Trước đối thủ kỷ luật và chắc chắn, đại diện xứ kim chi không để lại nhiều dấu ấn.

Trận tranh hạng ba vì thế là cuộc đối đầu mà không đội nào mong muốn. Dù gặp bất lợi về nhân sự, U23 Việt Nam vẫn có thể bước vào trận đấu với tâm thế thoải mái.

Nếu giữ được tinh thần tích cực và sự quyết tâm, đoàn quân của HLV Kim Sang-sik hoàn toàn có cơ hội tạo bất ngờ, qua đó khép lại giải đấu bằng một chiến thắng ý nghĩa.

Thông tin lực lượng

U23 Việt Nam: Hiểu Minh chấn thương. Lý Đức bị treo giò.

U23 Hàn Quốc: Đầy đủ đội hình.

Đội hình dự kiến U23 Việt Nam vs U23 Hàn Quốc

U23 Việt Nam: Trung Kiên, Văn Hà, Đức Anh, Nhật Minh, Minh Phúc, Xuân Bắc, Thái Sơn, Văn Khang, Quốc Việt, Lê Phát, Lê Viktor.

U23 Hàn Quốc: Hong Sung-min, Kang Min-Jun, Lee Hyun-Yong, Shin Min-Ha, Bae Hyun-Seo, Kim Yong-Hak, Lee Chan-Wook, Kim Dong-Jin, Kim Do-Hyun, Kang Sang-Yoon, Kim Tae-won

