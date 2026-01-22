Chiều 21/1, U23 Việt Nam trở lại tập luyện chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng tại giải U23 Hàn Quốc tại giải U23 châu Á 2026. Sau thất bại 0-3 trước U23 Trung Quốc, tinh thần toàn đội đang xuống thấp. Không chỉ không giành được tấm vé vào chung kết, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik còn mất hai trụ cột của hàng phòng ngự là Hiểu Minh (chấn thương) và Lý Đức (thẻ đỏ).

Trước buổi tập, HLV Kim Sang Sik có những lời động viên với các học trò của mình. Chiến lược gia người Hàn Quốc nhấn mạnh rằng thất bại sẽ giúp U23 Việt Nam trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn khi đứng dậy.

U23 Việt Nam đứng dậy sau thất bại. Ảnh: AFC

HLV Kim Sang Sik muốn các cầu thủ có sự tập trung cao nhất, bởi U23 Việt Nam vẫn còn một nhiệm vụ quan trọng cuối cùng tại giải: trận tranh hạng ba với U23 Hàn Quốc.

Các thành viên U23 Việt Nam nắm chặt tay nhau, cùng hô vang: “Việt Nam!”. Tất cả đều hướng tới trận đấu với U23 Hàn Quốc với tinh thần quyết tâm cao nhất, chơi hết khả năng trước khi chia tay giải châu lục.

Về phần mình, HLV Kim Sang Sik phải giải nhiều bài toán trước trận gặp đội bóng quê hương. Ngoài tinh thần của các cầu thủ cần được xốc lại, việc "vá" hàng thủ cũng rất quan trọng sau khi mất Hiểu Minh và Lý Đức.

Dẫu vậy, U23 Việt Nam chắc chắn sẽ chơi như không còn gì để mất. Vào tới bán kết với Đình Bắc và các đồng đội là thành tích rất thành công, và nếu gây được bất ngờ trước đối thủ mạnh U23 Hàn Quốc trong trận tranh hạng Ba, đội bóng áo đỏ có quyền ngẩng cao đầu về nước.

