Sai số của HLV Kim Sang Sik

Thất bại nặng nề trước U23 Trung Quốc ở bán kết không đơn thuần là một trận thua, mà là kết quả của chuỗi sai số bắt đầu từ khâu đánh giá đối thủ.

Cả HLV Kim Sang Sik lẫn các cầu thủ U23 Việt Nam đã nhìn U23 Trung Quốc qua lăng kính chưa đầy đủ, để rồi bước vào trận đấu với tâm thế không phù hợp. Khi thực tế trên sân khác xa kỳ vọng, đội bóng áo đỏ nhanh chóng rơi vào trạng thái tâm lý nặng nề, không thể chơi đúng với những gì đã thể hiện trước đó.

Những quyết định sử dụng nhân sự trên hàng công là sai số của HLV Kim Sang Sik

Sai số lớn nhất của HLV Kim Sang Sik nằm ở lựa chọn nhân sự ngay từ đầu trận. Việc tung hai cầu thủ trẻ Công Phương và Lê Phát đá chính là một quyết định mang nhiều toan tính, nhưng lại thiếu an toàn. Cả hai đều không hoàn thành nhiệm vụ gây sức ép lên hàng thủ U23 Trung Quốc cũng như đánh chặn từ xa.

Có thể hiểu ý đồ của HLV Kim Sang Sik là dùng sức trẻ để bào mòn thể lực đối phương, trước khi đưa các trụ cột quen thuộc vào sân ở hiệp hai – một “bài” đã phát huy hiệu quả ở các trận đấu trước.

Nhưng bóng đá luôn tồn tại biến số. Chấn thương bất ngờ của Hiểu Minh khiến toàn bộ kịch bản bị phá vỡ. Khi hệ thống phòng ngự xáo trộn, những tính toán ban đầu không còn đất diễn, và U23 Việt Nam phải trả giá cho sự mạo hiểm vượt quá giới hạn cho phép ở một trận đấu quan trọng.

Cái ngưỡng của U23 Việt Nam

Nhìn một cách công bằng, U23 Việt Nam đã có một giải đấu rất hay trước khi dừng bước ở bán kết. Những chiến thắng trước đó không đến từ may mắn, mà là kết quả của sự chuẩn bị kỹ lưỡng, tinh thần thi đấu cao và lối chơi giàu tổ chức. Chính vì thế, câu hỏi “vì sao U23 Việt Nam không còn là chính mình?” sau trận thua U23 Trung Quốc trở nên ám ảnh.

Câu trả lời ngắn gọn nhưng xác đáng nằm ở hai chữ: thể lực. Tất cả những gì tinh túy nhất của U23 Việt Nam đã được phơi bày, đã được sử dụng tối đa ở các trận đấu trước. Khi bước vào bán kết, nguồn năng lượng ấy gần như cạn kiệt.

Bên cạnh đó, U23 Trung Quốc đã cho thấy sức mạnh thực sự

Trước một đối thủ có nền tảng thể lực sung mãn và sự chuẩn bị được xem là tốt bậc nhất giải đấu, sự hụt hơi của U23 Việt Nam là điều khó tránh.

Bên cạnh đó, những chiến thắng trước đó phần nào che giấu giới hạn năng lực thực sự của U23 Việt Nam. Khi gặp những đối thủ chưa đủ mạnh hoặc chưa được tổ chức tốt, U23 Việt Nam vẫn có thể áp đặt lối chơi và che đi những khiếm khuyết vốn chẳng ít suốt chặng đường đã qua.

Và chỉ khi gặp U23 Trung Quốc sở hữu một tập thể kỷ luật, có chiều sâu đội hình và khả năng kiểm soát thế trận, cái ngưỡng của U23 Việt Nam mới lộ diện rõ ràng.

Nói như vậy không có nghĩa U23 Việt Nam chơi kém hay thất bại này là sự sụp đổ. Ngược lại, đây là thất bại cần thiết để hiểu mình đang ở đâu và muốn vươn cao hơn, đội bóng của HLV Kim Sang Sik bắt buộc phải rút ra những bài học hòng tiến xa trong tương lai.

