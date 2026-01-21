Theo đó, trọng tài Abdullah Al Jamali người Kuwait là người bắt chính trận tranh hạng ba giải U23 châu Á 2026 giữa U23 Việt Nam vs U23 Hàn Quốc. Hỗ trợ cho trọng tài Abdullah Al Jamali là hai trợ lý biên gồm ông Ali Jraq (Kuwait) và ông Nasser Salim Abdullah Ambusaidi (Oman). Trọng tài thứ tư là ông Alexander George King (Australia) - người bắt chính ở trận bán kết của U23 Việt Nam thua U23 Trung Quốc 0-3.

Trọng tài phòng VAR là ông Mohammed Obaid Khadim Mohammed (UAE), còn trọng tài người Thái Lan, Sivakorn Pu-Udom giữ vai trò trợ lý.

Trọng tài Abdullah Al Jamali được đánh giá là "lành tính".

Trọng tài Abdullah Al Jamali sinh năm 1992, được phong cấp FIFA từ năm 2019. Vị vua sân cỏ này thường xuyên được AFC tin tưởng, giao nhiệm vụ ở các giải đấu lớn của châu lục.

Điều chú ý nhất của vị trọng tài này là tính đến thời điểm hiện tại, ông mới chỉ rút ra duy nhất 1 thẻ đỏ trong 80 trận bắt chính, ngoài ra là 80 thẻ vàng. Như vậy, trọng tài người Kuwait chỉ rút ra 0,012 thẻ đỏ/trận và 1 thẻ vàng/trận. Thông số cho thấy ông không phải là một người nghiêm khắc trên sân.

Trận tranh hạng 3 U23 Việt Nam vs U23 Hàn Quốc diễn ra vào lúc 22h ngày 23/1.

