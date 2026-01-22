Thiếu ổn định

U23 Hàn Quốc bước vào trận tranh hạng Ba U23 châu Á 2026 với hình ảnh một đội bóng mạnh về nền tảng, dày về tổ chức, nhưng lại thiếu sự ổn định và đột biến cần thiết để bứt lên trong những thời khắc quyết định.

Hành trình của đội bóng xứ kim chi tại Saudi Arabia phản ánh rõ nghịch lý ấy, một tập thể kiểm soát tốt thế trận, tạo ra nhiều cú dứt điểm, song hiệu quả lại không tương xứng với kỳ vọng dành cho một “ông lớn” của bóng đá châu lục.

U23 Hàn Quốc không ổn định. Ảnh: AFC

Xét trên bình diện kiểm soát lối chơi, U23 Hàn Quốc vẫn thể hiện đúng bản sắc. Họ thuộc nhóm chuyền bóng hiệu quả nhất U23 châu Á, với tỷ lệ chính xác 85%, chỉ xếp sau U23 Iran (89%).

Điều đó cho thấy khả năng tổ chức, luân chuyển bóng và áp đặt nhịp độ của đội bóng xứ kim chi là không thể phủ nhận.

Trong phần lớn thời gian các trận đấu, U23 Hàn Quốc thường đẩy đối thủ lùi sâu, chiếm lĩnh khu trung tuyến và triển khai bóng với mật độ cao ở phần sân đối phương.

Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ cầm bóng nhiều nhưng không đủ sắc. Sau 5 trận đã đấu, U23 Hàn Quốc có tổng cộng 48 cú dứt điểm, chỉ kém đúng 1 lần so với U23 Việt Nam.

Con số này cho thấy họ không hề thiếu cơ hội. Nhưng ở 3/5 trận, U23 Hàn Quốc không thể ghi bàn.

Các pha dứt điểm của họ thường rơi vào trạng thái vội vàng, thiếu chuẩn xác, hoặc bị khóa chặt bởi hàng thủ đối phương đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng trước lối chơi tương đối “đoán được” của đội bóng này. Tất nhiên, cũng có yếu tố may mắn.

Hiệu quả tất công của U23 Hàn Quốc không cao. Ảnh: AFC

Hàng công chưa đủ sắc

Hạn chế lớn nhất của U23 Hàn Quốc nằm ở khả năng tạo đột biến cá nhân và sự phân bổ bàn thắng. Trong số 4 đội đã hoàn tất bán kết, U23 Hàn Quốc là đội duy nhất không có cầu thủ nào ghi quá 1 bàn.

Thống kê này phản ánh một thực tế là họ thiếu một mũi nhọn thực sự biết cách định đoạt trận đấu.

Khi hệ thống vận hành trơn tru, U23 Hàn Quốc chơi rất ổn; nhưng khi bị đối thủ phong tỏa không gian, họ loay hoay trong việc tìm lời giải cuối cùng.

Ở chiều ngược lại, hàng phòng ngự của U23 Hàn Quốc cũng không mang lại cảm giác an toàn tuyệt đối. Việc để thủng lưới 6 bàn sau 5 trận đặt họ vào nhóm có hàng thủ dễ tổn thương nhất trong nhóm 4 đội mạnh nhất giải.

Các sai sót thường đến từ khả năng chống phản công và tình huống chuyển trạng thái phòng ngự – tấn công chưa đủ nhanh.

Đây là điểm yếu đặc biệt nguy hiểm khi đối đầu với những đội bóng sẵn sàng chơi thấp và phản công tốc độ. Một cơ hội cho thầy trò HLV Kim Sang Sik.

Hàng thủ U23 Hàn Quốc dễ bị tổn thương. Ảnh: AFC

Trong bối cảnh ấy, trận đấu với U23 Việt Nam trở thành phép thử rất rõ ràng cho U23 Hàn Quốc.

Các học trò HLV Kim Sang Sik không chỉ có số cú dứt điểm tương đương, mà còn cho thấy khả năng tận dụng cơ hội và tinh thần thi đấu kỷ luật.

Nếu tiếp tục kiểm soát bóng nhiều nhưng thiếu sắc bén, U23 Hàn Quốc hoàn toàn có thể rơi vào thế trận bế tắc, chỉ một khoảnh khắc mất tập trung ở hàng thủ cũng đủ trả giá.

Nhìn chung, U23 Hàn Quốc vẫn là một tập thể có chất lượng, nền tảng chiến thuật tốt và khả năng áp đặt thế trận, giàu thể lực.

Dẫu vậy, tại U23 châu Á 2026, họ hiện lên rõ nét với hình ảnh mạnh nhưng không ổn định. U23 Việt Nam có lý do để tin vào kết quả tích cực trước khi rời Saudi Arabia.

