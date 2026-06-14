Chậm cấp sổ hồng gần 10 năm, chủ đầu tư nói do 'bất khả kháng'

Theo trình bày của bà G. (ngụ TP Đà Nẵng), năm 2014, vợ chồng bà ký hợp đồng mua một căn hộ thuộc dự án tổ hợp chung cư thương mại cao cấp tại Đà Nẵng với Công ty H. Tổng giá trị căn hộ gần 1,3 tỷ đồng, đã bao gồm giá bán căn hộ, giá trị quyền sử dụng đất, thuế GTGT, kinh phí bảo trì 2%.

Sau đó, vợ chồng bà G. đã thanh toán phần lớn giá trị căn hộ và kinh phí bảo trì, chỉ còn hơn 58 triệu đồng sẽ được thanh toán khi nhận giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ (sổ hồng). Dù căn hộ đã được bàn giao từ cuối năm 2014, nhưng gần 10 năm sau, chủ đầu tư vẫn chưa hoàn tất thủ tục cấp sổ hồng.

Theo bà G., dù nhiều lần liên hệ và gửi văn bản yêu cầu, Công ty H. vẫn chưa giải quyết dứt điểm vụ việc, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của gia đình bà. Vì vậy, vợ chồng bà đã khởi kiện, yêu cầu tòa án buộc chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng.

Vợ chồng bà G. khởi kiện chủ đầu tư vì đã nhận nhà gần 10 năm nhưng vẫn chưa được cấp sổ hồng. Ảnh minh họa: Thạch Thảo

Ở chiều ngược lại, đại diện Công ty H. cho rằng nguyên nhân chậm cấp sổ hồng xuất phát từ việc dự án bị cơ quan chức năng tạm dừng thủ tục sau khi có kết luận thanh tra xác định khoản tiền sử dụng đất bị thất thu hơn 5,5 tỷ đồng.

Doanh nghiệp cho biết đã nhiều lần làm việc với các cơ quan chức năng nhằm tháo gỡ vướng mắc và cho rằng đây là trường hợp bất khả kháng, nên không phải chịu trách nhiệm đối với việc chậm thực hiện nghĩa vụ.

Tuy nhiên, chính quyền địa phương xác định việc cấp sổ hồng cho các căn hộ còn lại của dự án bị đình lại do chủ đầu tư chưa thực hiện nghĩa vụ nộp bổ sung khoản tiền thất thu hơn 5,5 tỷ đồng theo kết luận thanh tra. Cơ quan thuế cũng đã nhiều lần yêu cầu doanh nghiệp nộp số tiền này, nhưng đến thời điểm xét xử, Công ty H. vẫn chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính.

Tại phiên tòa sơ thẩm, Hội đồng xét xử TAND quận Thanh Khê (nay là TAND khu vực 3 - Đà Nẵng) nhận định yêu cầu của vợ chồng bà G. là có căn cứ.

Bản án sơ thẩm tuyên buộc Công ty H. phải hoàn tất các thủ tục để cơ quan nhà nước cấp sổ hồng cho vợ chồng bà G. đối với căn hộ đã mua, đồng thời bàn giao giấy chứng nhận. Sau khi nhận được sổ hồng, vợ chồng bà G. có trách nhiệm thanh toán phần tiền còn lại hơn 58 triệu đồng theo thỏa thuận trong hợp đồng.

Người mua nhà không có lỗi

Không đồng ý với phán quyết trên, Công ty H. đã kháng cáo. Đại diện doanh nghiệp này cho rằng tòa sơ thẩm chưa đánh giá toàn diện vụ án, quy toàn bộ trách nhiệm cho công ty và đề nghị cấp phúc thẩm xem xét lại.

Tại phiên phúc thẩm, Hội đồng xét xử TAND TP Đà Nẵng xác định vợ chồng bà G. đã hoàn thành phần lớn nghĩa vụ thanh toán theo hợp đồng mua bán căn hộ ký năm 2014 và chỉ còn khoản tiền hơn 58 triệu đồng sẽ được thanh toán khi nhận sổ hồng. Trong khi đó, trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước thuộc về Công ty H.

Tòa án nhận định rằng, tại thời điểm bàn giao căn hộ cho vợ chồng bà G., dự án chưa phát sinh vướng mắc liên quan đến kết luận thanh tra về tiền sử dụng đất. Do đó, việc chậm hoàn tất thủ tục cấp sổ hồng không xuất phát từ lỗi của người mua nhà.

Những tranh chấp giữa Công ty H. với các cơ quan quản lý nhà nước về nghĩa vụ tài chính là quan hệ độc lập, không làm thay đổi nghĩa vụ mà doanh nghiệp đã cam kết với khách hàng trong hợp đồng.

Do không xuất hiện tình tiết mới làm thay đổi bản chất vụ án, tòa phúc thẩm quyết định không chấp nhận kháng cáo của Công ty H. và giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Theo đó, Công ty H. phải hoàn tất thủ tục để cơ quan có thẩm quyền cấp sổ hồng và bàn giao cho vợ chồng bà G. Bản án cũng khẳng định những vướng mắc tài chính giữa chủ đầu tư với cơ quan quản lý không thể trở thành lý do làm ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của người mua nhà.

(Tham khảo Bản án số 88/2023/DS-PT ngày 9/8/2023 của TAND TP Đà Nẵng)