Trên nhiều tuyến đường ở Hà Nội, không khó để bắt gặp cảnh tài xế ô tô, xe máy sử dụng điện thoại khi lái xe. Các tài xế dùng điện thoại để gọi điện, nhắn tin... thậm chí là lướt mạng xã hội.

Ghi nhận sáng 11/11, trên đường Nguyễn Xiển (hướng đi Khuất Duy Tiến, Hà Nội), bất chấp dòng xe cộ đông đúc cần mức độ tập trung cao, nhiều tài xế vẫn sử dụng điện thoại.

Người đàn ông điều khiển xe máy nhãn hiệu Yamaha Grande (màu đỏ) dùng một tay để cầm điện thoại, tay còn lại lái xe trên một đoạn đường dài.

Không chỉ sử dụng điện thoại, người đàn ông điều khiển xe máy nhãn hiệu Honda Wave RSX còn không đội mũ bảo hiểm.

Tình trạng tài xế ô tô sử dụng điện thoại khi lái xe diễn ra phổ biến hơn. Có người đàn ông điều khiển ô tô tải van nhãn hiệu Thaco Towner buông cả hai tay khỏi vô lăng: một tay gãi đầu, tay kia cầm điện thoại.

Theo khoản 6 Điều 9 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024, nghiêm cấm hành vi dùng tay cầm và sử dụng điện thoại hoặc thiết bị điện tử khác khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông đang di chuyển trên đường bộ.

Điểm h khoản 5 Điều 6 Nghị định 168/2024 quy định xử phạt hành chính với số tiền từ 4-6 triệu đồng đối với người điều khiển ô tô có hành vi dùng tay cầm và sử dụng điện thoại hoặc các thiết bị điện tử khác khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông đang di chuyển trên đường.

Trên đường Hồ Tùng Mậu (hướng đi Xuân Thủy, Hà Nội), vào thời điểm ghi nhận, nhiều shipper (người giao hàng) dùng điện thoại khi đang điều khiển xe máy.

Đối với người điều khiển xe máy, sử dụng điện thoại khi đang lái xe sẽ bị xử phạt từ 800 nghìn đến 1 triệu đồng (theo điểm đ khoản 4 Điều 7 Nghị định 168/2024).