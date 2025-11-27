Là một khía cạnh quan trọng của bảo vệ tổng thể tổ chức, an ninh vật lý bao gồm việc sử dụng các biện pháp, công nghệ và quy trình khác nhau để ngăn chặn truy cập trái phép, trộm cắp, phá hoại và các hình thức gây hại khác.

Chia sẻ tại hội thảo “An ninh vật lý - Xu thế và giải pháp” được tổ chức chiều 26/11 tại Hà Nội, Thượng tá Nguyễn Đình Tuấn, Phó Tổng giám đốc MobiFone cho hay, nhiều năm qua, hệ thống an ninh vật lý tại Việt Nam phát triển nhanh nhưng còn phân tán, thiếu chuẩn chung, thiếu tính liên thông và chưa theo kịp yêu cầu giám sát - phản ứng theo thời gian thực.

Theo Phó Tổng giám đốc MobiFone Nguyễn Đình Tuấn, hệ thống giải pháp an ninh vật lý là một trụ cột chiến lược trong hệ sinh thái viễn thông, công nghệ và chuyển đổi số mà MobiFone đang xây dựng.

Nhấn mạnh tính cấp thiết của việc tối ưu vận hành, tích hợp dữ liệu và đảm bảo tính chủ động trước rủi ro, đại diện lãnh đạo MobiFone khẳng định hệ thống giải pháp an ninh vật lý là một trong những trụ cột chiến lược trong hệ sinh thái viễn thông, công nghệ và chuyển đổi số mà đơn vị đang xây dựng.

“Từ hạ tầng viễn thông, trung tâm dữ liệu, các nền tảng số đến những công nghệ như AI, IoT, Cloud, Big Data, MobiFone hướng tới hình thành các giải pháp an ninh tích hợp, thông minh và sẵn sàng mở rộng theo quy mô quốc gia”, đại diện MobiFone cam kết.

Nhận định cùng cam kết của đại diện lãnh đạo MobiFone đã được ông Vũ Kiêm Văn, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Công nghệ MobiFone Toàn cầu - MobiFone Global thông tin cụ thể, chi tiết hơn trong tham luận “Tổng quan xu hướng và hệ sinh thái giải pháp an ninh vật lý tích hợp”.

Cho biết MobiFone Global hợp tác với nhiều hãng công nghệ lớn để cung cấp bộ giải pháp đa dạng, đáp ứng nhu cầu thị trường, ông Vũ Kiêm Văn cũng thông tin thêm: Thời gian qua, đơn vị đã triển khai nhiều dự án an ninh vật lý cho các công trình trọng điểm quốc gia thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và các cơ quan, địa phương.

Ông Vũ Kiêm Văn nhấn mạnh: MobiFone Global xác định con người là chiến lược cốt lõi khi bước vào lĩnh vực an ninh vật lý.

Trao đổi với phóng viên VietNamNet, ông Vũ Kiêm Văn phân tích: Trong bối cảnh chuyển đổi số diện rộng, an ninh vật lý không còn là những hệ thống rời rạc như camera, kiểm soát ra vào hay báo động đơn thuần. Hệ thống phải đáp ứng 3 yêu cầu nổi bật, đó là: Tính liên thông, tích hợp - Các lớp bảo vệ phải đồng bộ, chia sẻ dữ liệu và phối hợp theo thời gian thực; tính chủ động, thông minh - Khả năng phân tích, cảnh báo sớm, ra quyết định tự động dựa trên dữ liệu và AI; tính an toàn, bền vững - Hệ thống vận hành liên tục, an toàn dữ liệu, đáp ứng các tiêu chuẩn ngành Công an và các quy định về bảo mật.

“Nói cách khác, an ninh vật lý ngày nay phải chuyển từ “phát hiện sự cố” sang “ngăn chặn - giảm thiểu rủi ro - đảm bảo vận hành ổn định”, và điều đó đòi hỏi một kiến trúc tổng thể hơn hẳn so với mô hình truyền thống”, ông Vũ Kiêm Văn lưu ý.

Đề cập đến vai trò của yếu tố con người, nhân sự trong triển khai các giải pháp an ninh vật lý, ông Vũ Kiêm Văn cho rằng: Công nghệ có thể hiện đại, quy trình có thể chặt chẽ, nhưng con người luôn là mắt xích quyết định.

Bởi lẽ, chính con người thiết kế, cấu hình, vận hành và phản ứng trước các tình huống; chính con người đảm bảo quy trình được thực thi đúng, dữ liệu được xử lý chuẩn và an ninh được duy trì liên tục. Quan trọng hơn cả, con người hiểu bối cảnh, hiểu đặc thù của từng đơn vị, từ đó đưa ra các quyết định đúng thời điểm mà công nghệ không thể tự thay thế.

“Đặc biệt, ở giai đoạn chuyển đổi số, hệ thống càng phức tạp thì vai trò của đội ngũ kỹ thuật - vận hành càng lớn, là yếu tố quyết định hệ thống có thực sự phát huy hiệu quả hay không”, ông Vũ Kiêm Văn nêu quan điểm.

Minh chứng cho nhận định của mình, ông Vũ Kiêm Văn cho hay, MobiFone Global đã xây dựng hệ sinh thái an ninh vật lý theo mô hình đa lớp, đa nền tảng, đa nhà cung cấp nhưng đảm bảo vận hành thống nhất, liên thông và chuẩn hóa. Và khi hệ thống ngày càng phức tạp, yêu cầu về đội ngũ nhân sự chuyên sâu càng là vấn đề then chốt.

Theo lãnh đạo MobiFone Global, khi hệ thống ngày càng phức tạp, yêu cầu về đội ngũ nhân sự chuyên sâu càng là vấn đề then chốt.

Khẳng định MobiFone Global xác định con người là chiến lược cốt lõi khi bước vào lĩnh vực an ninh vật lý, ông Vũ Kiêm Văn chia sẻ loạt giải pháp đã được doanh nghiệp triển khai đồng bộ để xây dựng đội ngũ nhân sự đủ sâu, đủ mạnh.

Cụ thể, bên cạnh việc tuyển chọn nhân sự có nền tảng kỹ thuật mạnh từ CNTT, điện tử - viễn thông, hệ thống mạng, tự động hóa, đơn vị cũng chú trọng đào tạo bài bản theo 3 trục gồm: Kiến thức công nghệ, quy trình triển khai - nghiệm thu - vận hành theo chuẩn ngành cùng các kỹ năng mềm như khảo sát, giao tiếp, phân tích nhu cầu, xử lý tình huống.

Đồng thời, hợp tác sâu với các hãng công nghệ lớn để nhân sự MobiFone Global được đào tạo, cấp chứng chỉ quốc tế; phát triển đội ngũ thực chiến, các kỹ sư được tham gia trực tiếp các dự án của Bộ Công an, UBND tỉnh, khu đô thị, khu công nghiệp…, qua đó giúp tích lũy kinh nghiệm triển khai thực tế; xây dựng mô hình đội ngũ lõi, hình thành nhóm chuyên gia nòng cốt hỗ trợ các dự án lớn trên toàn quốc.

“Nhờ chiến lược này, chúng tôi không chỉ triển khai hệ thống cho khách hàng mà còn đồng hành dài hạn, đảm bảo khách hàng có đội ngũ được đào tạo, hỗ trợ và cập nhật công nghệ liên tục”, lãnh đạo MobiFone Global chia sẻ.