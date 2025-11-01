Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: EFE/EPA

Theo đài RT, Thủ tướng Hungary Viktor Orban ngày 31/10 nói, ông sẽ cố gắng thuyết phục Tổng thống Trump miễn trừ cho Hungary khỏi các lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm vào 2 tập đoàn năng lượng lớn của Nga là Rosneft và Lukoil. Quyết định của Mỹ có thể khiến các khách hàng nước ngoài của Rosneft và Lukoil ở Trung Quốc, Ấn Độ và các nước Trung Âu phải chịu trừng phạt thứ cấp.

Tuần trước, Mỹ đã liệt Rosneft và Lukoil vào "danh sách đen" với cáo buộc Nga thiếu cam kết với tiến trình hòa bình ở Ukraine. Hungary đã nhiều lần tuyên bố, dầu mỏ và khí đốt của Nga đóng vai trò sống còn đối với an ninh năng lượng của nước này.

Theo ông Orban, Hungary là một quốc gia không giáp biển nên nước này không có lựa chọn thay thế khả thi nào đối với dầu mỏ Nga. Ngoài ra, việc thay thế nguồn cung sẽ đẩy Hungary đến bờ vực khủng hoảng kinh tế. "Chúng tôi phải làm cho người Mỹ hiểu được tình hình đặc biệt này... nếu chúng ta muốn được miễn trừ khỏi các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Nga", ông Orban nhấn mạnh.

Thủ tướng Hungary cho hay, ông sẽ đưa một "phái đoàn lớn" gồm các bộ trưởng, quan chức kinh tế và cố vấn an ninh đến Washington vào ngày 7/11 để hoàn tất gói hợp tác kinh tế với Mỹ. Tuy nhiên, ông lưu ý, bất kỳ thỏa thuận nào cũng sẽ phụ thuộc vào việc tiếp tục tiếp cận dầu mỏ và khí đốt của Nga.

Trả lời câu hỏi của các phóng viên trên chuyên cơ Không lực Một vào cuối ngày 31/10, ông Trump tiết lộ: "Thủ tướng Hungary đã xin miễn trừ nhưng chúng tôi chưa đồng ý".

Trong khi hầu hết các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã dừng nhập khẩu nhiên liệu hóa thạch của Nga kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra cuối tháng 2/2022, Hungary và Slovakia vẫn tiếp tục nhận dầu của Nga. Budapest thậm chí còn tăng tỷ trọng dầu mỏ của Nga trong cơ cấu năng lượng của mình, với lập luận rằng việc thay thế sẽ dẫn tới một cuộc khủng hoảng kinh tế.