Dựa theo báo cáo tài chính riêng lẻ quý 4/2025 của 28 ngân hàng thương mại đã công bố (ngoại trừ Agribank, PVCombank và 4 ngân hàng chuyển giao bắt buộc), nếu xét theo tiêu chí đóng góp bình quân của mỗi nhân viên cho lợi nhuận trước thuế của ngân hàng (lợi nhuận trước thuế 2025/số lượng CBNV tại ngày 31/12/2025), nhân viên của 3 ngân hàng MB, SHB và Techcombank đang dẫn đầu thị trường về mức đóng góp bình quân cho lợi nhuận của ngân hàng.

Cụ thể, bình quân mỗi “banker” đang làm việc tại Ngân hàng Quân đội (MB) đem về cho nhà băng này 2,6 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, mức đóng góp cao nhất toàn hệ thống.

Đứng thứ hai là nhân viên Ngân hàng SHB. Trong năm 2025, bình quân mỗi nhân viên đóng góp cho lợi nhuận của ngân hàng do Bầu Hiển làm Chủ tịch là 2,3 tỷ đồng.

Nhân viên Ngân hàng Techcombank cũng cho thấy việc họ được giới chủ trả thù lao cao nhất toàn ngành là xứng đáng đến từng xu. Sự hiệu quả trong công việc được đo đếm bằng mức đóng góp hơn 2,2 tỷ đồng lợi nhuận/nhân viên cho ngân hàng do ông Hồ Hùng Anh làm Chủ tịch.

Năm 2025 vừa qua cũng chỉ có nhân viên của 3 nhà băng nói trên cống hiến trên 2 tỷ đồng lợi nhuận/người/năm cho tổ chức nơi họ làm việc. Số còn lại có sự chênh lệch khá lớn, khi mức đóng góp từ vài trăm triệu đến hơn 1 tỷ đồng lợi nhuận/người/năm.

Tuy nhiên, những ngân hàng ghi nhận đóng góp bình quân của nhân viên vào lợi nhuận chung còn khiêm tốn không có nghĩa là họ làm việc thiếu hiệu quả. Hầu hết các ngân hàng này đã phải mạnh tay trích lập dự phòng rủi ro tín dụng, dẫn đến lợi nhuận năm 2025 bị bào mòn, kéo theo đóng góp bình quân của nhân viên cho lợi nhuận ngân hàng bị giảm mạnh trên sổ sách.

Ngoài MB, SHB và Techcombank, theo thống kê có tới 11 ngân hàng ghi nhận mức đóng góp bình quân của nhân viên cho lợi nhuận ngân hàng đạt trên 1 tỷ đồng/người trong năm vừa qua.

Trong đó, Vietcombank cho thấy sự hiệu quả trong cách “dụng nhân” khi mỗi nhân viên mang lại cho ngân hàng 1,9 tỷ đồng lợi nhuận.

Khoảng cách giữa Vietcombank với hai ngân hàng đứng sau không đáng kể, với mức đóng góp bình quân của nhân viên VietinBank và HDBank lần lượt là 1,88 tỷ đồng và 1,85 tỷ đồng/người.

VPBank cũng cho thấy sự hiệu quả của 17.500 nhân sự ngân hàng khi bình quân mỗi nhân sự đem về cho ngân hàng hơn 1,5 tỷ đồng lợi nhuận trong năm vừa qua.

Trong khi đó, bình quân mỗi nhân viên Ngân hàng LPBank và ACB đóng góp lần lượt 1,48 tỷ đồng và 1,44 tỷ đồng lợi nhuận cho tổ chức họ đang cống hiến.

Ngân hàng còn lại trong Top 10 là BIDV. Trung bình mỗi nhân viên nhà băng này đem về 1,35 tỷ đồng lợi nhuận trong năm 2025.

Ngoài Top 10 kể trên, danh sách những ngân hàng có mức đóng góp bình quân trên 1 tỷ đồng/nhân viên cho lợi nhuận cả năm còn có: SeABank (1,25 tỷ đồng/người), TPBank (1,17 tỷ đồng/người), MSB (1,1 tỷ đồng/người), và ABBank (1 tỷ đồng/người).

Điểm chung của hầu hết các ngân hàng có nhân sự làm việc hiệu quả nhất là thu nhập bình quân trong năm 2025 của nhân viên cũng thuộc nhóm dẫn đầu hệ thống.

Trong đó, thu nhập bình quân năm 2025 của nhân viên Techcombank là 47 triệu đồng/người/tháng; VietinBank 45,6 triệu đồng/người/tháng; BIDV, SHB và Vietcombank đều trả thu nhập bình quân nhân viên trên 42 triệu đồng/tháng; trong khi thu nhập bình quân nhân viên VPBank và MB cũng trên dưới 41 triệu đồng/tháng.