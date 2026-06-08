Đến tận nhà hỗ trợ người yếu thế

9h sáng ngày 6/6, chị Hà Thị Mai, cá nhân kinh doanh của Viettel, có mặt tại nhà ông Ngần Văn Thẩm ở xóm Noong Luông, xã Mai Châu để hỗ trợ xác thực thông tin thuê bao.

Ông Thẩm là người dân tộc Thái, sống một mình trong căn nhà sàn lưng chừng núi và bị khuyết tật ở chân nên việc đi lại rất khó khăn. Sau một hồi tìm kiếm, ông mới lấy được căn cước công dân cất trong vách nhà. Chỉ sau vài phút thao tác, chị Mai đã hoàn tất việc xác thực thuê bao cho ông.

Ông Thẩm cho biết ông rất vui vì được nhân viên nhà mạng đến tận nhà hỗ trợ. Dù biết có yêu cầu xác thực thuê bao nhưng hoàn cảnh khó khăn khiến ông không thể tự đi làm thủ tục.

Chị Hà Thị Mai đến nhà ông Ngần Văn Thẩm ở xóm Noong Luông, xã Mai Châu để hỗ trợ xác thực thông tin thuê bao.

Tại xóm Noong Luông, nơi phần lớn người dân là đồng bào dân tộc Thái, kinh tế chủ yếu dựa vào trồng ngô và lạc do thiếu nước sản xuất lúa, việc đi lại rất vất vả. Từ xóm ra trung tâm xã mất khoảng 30km đường đồi núi.

Theo chị Mai, nếu chị không trực tiếp đến từng hộ gia đình để hỗ trợ người già và người yếu thế thì rất khó bảo đảm tiến độ xác thực. Để tiếp cận người dân, chị phải liên hệ qua nhóm Zalo của thôn, thông báo tại các phiên chợ và đến tận nhà nhiều hộ dân.

Đến nay, hầu hết người dân trong thôn đã được hỗ trợ xác thực. Một số trường hợp còn lại là người trẻ đi làm ăn xa hoặc đang sử dụng SIM chưa chính chủ nên cần chờ hoàn thiện thủ tục.

Vượt đường xa, ngủ nhờ nhà dân để hoàn thành nhiệm vụ

Gần hai tháng qua, từ 19h đến 21h mỗi tối, chị Nguyễn Thị Như Hoa, cá nhân kinh doanh Viettel khu vực xã Mai Hạ, Mai Châu, lại đến từng gia đình khách hàng để hỗ trợ xác thực thuê bao.

Theo chị Hoa, đây là mùa làm nương rẫy nên ban ngày rất khó gặp người dân. Buổi tối trở thành khoảng thời gian thuận lợi nhất để tiếp cận khách hàng. Đi làm buổi tối có nhiều điều bất tiện nhưng xác định đây là nhiệm vụ, cũng là dịp để hỏi thăm, chăm sóc khách hàng và tư vấn thêm các dịch vụ viễn thông, nên chị vẫn kiên trì.

Từ 19h đến 21h mỗi tối, chị Nguyễn Thị Như Hoa lại đến từng gia đình khách hàng khu vực xã Mai Hạ, Mai Châu để hỗ trợ xác thực thuê bao.

Tương tự, cá nhân kinh doanh Hà Thị Huệ, phụ trách địa bàn xã Bao La, cho biết việc hỗ trợ xác thực không phải lúc nào cũng hoàn thành chỉ sau một lần đến thôn bản. Có những nơi chị phải quay lại tới 6 lần mới gặp đủ khách hàng.

Nhiều người dân đi làm ăn xa nhưng SIM lại đứng tên người thân hoặc được giao cho con cái sử dụng. Một số trường hợp người dùng chưa đủ 16 tuổi nên cần có người giám hộ phối hợp thực hiện thủ tục.

Khó khăn còn đến từ đặc thù địa hình miền núi. Nhiều hộ dân đi nương từ 2-3 ngày mới về. Có những chuyến công tác xuống các bản xa như Hang Kia, Pà Cò, nhân viên nhà mạng không kịp quay về trong ngày và phải xin ngủ nhờ nhà trưởng thôn hoặc người dân địa phương.

Không ít khách hàng cảnh giác vì lo ngại các cuộc gọi, tiếp xúc lừa đảo. Có trường hợp người dân chỉ nói tiếng Mông và từ chối gặp. Khi đó, nhân viên phải nhờ trưởng bản hoặc bí thư chi bộ giới thiệu để tạo niềm tin.

Theo chị Huệ, do người dân sinh sống rải rác nên mỗi nhân viên chỉ hỗ trợ được hơn chục thuê bao mỗi ngày, dù gần như ngày nào cũng phải xuống thôn bản.

Chạy đua với thời gian trước hạn chót 15/6

Ngay khi nhận được thông tin có tổ hỗ trợ lưu động của nhà mạng về địa phương, ông Ngần Văn Viết, Trưởng thôn Xóm Chiềng Châu, xã Mai Châu, đã thông báo cho người dân. Nhờ đó, chỉ trong một buổi sáng đã có khoảng 100 thuê bao đến nhà văn hóa thôn để thực hiện xác thực thông tin.

Ông Ngần Văn Viết, Trưởng thôn Xóm Chiềng Châu, xã Mai Châu.

Ông Nguyễn Thành Công, Phó Giám đốc Khách hàng cá nhân, Viettel Phú Thọ, cho biết, từ ngày 15/4, đơn vị đã triển khai nhiều hình thức hỗ trợ, từ các điểm xác thực tập trung đến các tổ lưu động đến tận nhà dân theo phương châm “về từng ngõ, gõ cửa từng nhà”.

Theo ông Công, nhà mạng này phải thực hiện xác thực khoảng 2,4 triệu thuê bao. Đến nay đã hoàn thành phần lớn khối lượng công việc nhưng vẫn còn khoảng 380.000 thuê bao cần tiếp tục xác thực. Trong số này, khoảng 30% khách hàng thuộc nhóm người yếu thế cần được hỗ trợ trực tiếp.

Đây là con số lớn hơn nhiều so với các địa phương khác, buộc nhà mạng phải hỗ trợ hơn 10.000 khách hàng yếu thế mỗi ngày nếu muốn hoàn thành mục tiêu trước ngày 15/6.

Ông Nguyễn Văn Nam, Giám đốc Khu vực Mai Châu của Viettel Phú Thọ, cho biết riêng trên địa bàn Mai Châu hiện vẫn còn khoảng 8.000 khách hàng thuộc diện cần hỗ trợ trực tiếp. Nhiều thuê bao ở vùng sâu, vùng xa, đi lại khó khăn hoặc không nghe điện thoại từ số lạ vì lo ngại lừa đảo.

Để tháo gỡ khó khăn, nhà mạng này đã phối hợp với chính quyền cơ sở, trưởng thôn và hệ thống truyền thanh để thông báo rộng rãi tới người dân. Các nhân viên địa bàn được tổ chức thành các nhóm, tranh thủ buổi tối khi bà con đi nương về để tiếp cận và hỗ trợ xác thực thuê bao.

Trong những ngày cuối trước hạn chót 15/6, cuộc chạy đua hoàn thành xác thực thuê bao tại các vùng miền núi vẫn đang được triển khai quyết liệt, với mục tiêu không để người dân nào bị lỡ đăng ký, xác thực.