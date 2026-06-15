2h ngày 16/6, sân Seattle:

Sau thất bại đáng quên tại World Cup 2022, tuyển Bỉ dưới sự dẫn dắt của HLV Rudi Garcia đang muốn hiện thực hóa kỳ vọng còn dang dở của "thế hệ vàng" dần bước sang bên kia sườn dốc sự nghiệp.

Sở hữu nhiều ngôi sao hàng đầu thế giới trong hơn một thập kỷ qua, nhưng thành tích của Bỉ tại các giải đấu lớn chưa tương xứng với tiềm năng.

De Bruyne sẵn sàng cháy ở giải đấu lớn cuối cùng tuyển Bỉ - Ảnh: F.I

Tại các VCK EURO, thành tích tốt nhất của họ chỉ là vòng tứ kết. Trong khi ở ba kỳ World Cup gần nhất, đội bóng này cũng chưa một lần góp mặt tại chung kết.

Hành trình đến với World Cup 2026 của Bỉ diễn ra khá thuận lợi. Họ đứng đầu bảng với 18 điểm sau 8 trận, ghi tới 29 bàn và chỉ thủng lưới 7 lần.

Kể từ lúc giành vé, HLV Garcia cùng các học trò trải qua 4 trận giao hữu. Những chiến thắng trước Mỹ, Croatia và Tunisia mang lại nhiều tín hiệu tích cực.

Về phần Ai Cập, họ dự World Cup lần thứ hai trong ba kỳ gần nhất, thành tích đáng ghi nhận với đội tuyển trước đây mới chỉ hai dịp tham dự giải đấu lớn.

"The Pharaoh" chắc chắn muốn xóa đi ký ức buồn tại World Cup 2018, khi họ đứng bét bảng với 0 điểm, thua Uruguay, Nga và Saudi Arabia.

Tại vòng loại World Cup 2026, Ai Cập thể hiện sức mạnh vượt trội khi dẫn đầu bảng khu vực châu Phi với 26 điểm, bất bại cả 10 trận.

Đại diện châu Âu được đánh giá nhỉnh hơn - Ảnh: G.H

Cuộc đối đầu tới sẽ là lần chạm trán thứ 5 giữa hai đội. Thật ngạc nhiên, Ai Cập lại chiếm ưu thế trên phương diện đối đầu, với 3 chiến thắng và chỉ 1 thất bại.

Xét về chất lượng đội hình, Bỉ rõ ràng được đánh giá cao hơn. Tuy nhiên, lịch sử nhiều lần gây thất vọng ở các giải lớn khiến người hâm mộ không thể đặt niềm tin vào "Quỷ đỏ".

Với Salah và Marmoush trong đội hình, đại diện châu Phi hoàn toàn có thể tạo nên bất ngờ, hứa hẹn mang đến trận cầu hấp dẫn và khó lường.

Dự đoán: Hòa 1-1

Đội hình dự kiến

Bỉ: Courtois; Meunier, Debast, Mechele, De Cuyper; Onana, De Bruyne, Tielemans; Trossard, Lukaku, Doku.

Ai Cập: El Shenawy; Hany, Ibrahim, Abdelmaguid, Rabia, Fatouh; Attia, Ashour, Fathy; Salah, Marmoush.