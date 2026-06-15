Thế hệ vàng của Bỉ tuy không còn ở đỉnh cao phong độ, nhưng vẫn còn đủ chất lượng để biến họ thành ứng viên nặng ký ở bảng G World Cup 2026.

Những Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, Thibaut Courtois, Jeremy Doku, Leandro Trossard, Amadou Onana và Youri Tielemans mang đến cho HLV Garcia sự kết hợp mạnh mẽ giữa kinh nghiệm và thể chất.

Có 2 chuyên gia dự đoán Bỉ thắng, 2 chuyên gia còn lại chọn kết quả hòa 1-1. Ảnh: X Mahmoud Yousef

Bỉ vẫn chưa quên ký ức tồi tệ bị loại ngay từ vòng bảng ở giải đấu tại Qatar. Họ đả bại Canada, nhưng sau đó lại bất lực trước khung thành Maroc và Croatia. Đây sẽ là động lực để De Bruyne cùng đồng đội có khởi đầu thật tốt tại Seattle, khi đối đầu Ai Cập.

Đoàn quân của Rudi Garcia đang có phong độ cực kỳ ấn tượng trước trận đấu này, không thua trận nào kể từ thất bại 1-3 Ukraine hồi tháng 3 năm ngoái.

Chính xác thì Bỉ có chuỗi 13 trận bất bại, trong đó có tới 13 bàn thắng ghi được vào lưới Liechtenstein trong 2 lượt trận vòng loại World Cup 2026, chiến thắng 5-2 trước Mỹ, 2-0 Croatia và 5-0 Tunisia, ở trận giao hữu gần nhất của họ.

Trong khi đó, Ai Cập cũng đang có phong độ tốt và không hề e ngại đối đầu với bất cứ đội bóng mạnh nào.

Trong năm nay, Ai Cập đánh bại Ả Rập Xê Út 4-0 và Nga 1-0, hòa 0-0 Tây Ban Nha trong cảnh chỉ còn 10 người sau khi Hamdy Fathy bị thẻ đỏ. Ở trận ‘hâm nóng’ cuối cùng trước giải đấu, đội để thua 1-2 Brazil.

Kevin de Bruyne cùng đồng đội tập luyện chuẩn bị cho trận ra quân gặp Ai Cập. Ảnh: Belga Image

Điểm tựa của Ai Cập là một hàng phòng ngự kỷ luật. Đoàn quân của HLV Hossam Hassan khả năng chơi phòng ngự lùi sâu hòng có thể làm nản lòng các chân sút Bỉ và chờ cơ hội phản công.

Xét về đối đầu, Ai Cập đang chiếm ưu thế, thắng 3, còn Bỉ chỉ có 1 trong 4 lần gặp nhau. Trận chiến chính sẽ nằm ở giữa sân, với cuộc đối đầu Kevin de Bruyne và bộ đôi tiền vệ trung tâm của Ai Cập. Salah và De Cuyper sẽ là màn so tài then chốt khác, trong khi Lukaku sẽ đối đầu trực diện với Yasser Ibrahim và Rami Rabia.

Dự đoán tỷ số trận Bỉ vs Ai Cập, các chuyên gia nhận định, dù Ai Cập gây khó khăn cho Bỉ nhưng ‘Quỷ đỏ’ có thể giành chiến thắng.

Cụ thể, chuyên gia bóng đá ESPN dự đoán, Bỉ thắng 2-1 Ai Cập. Đây cũng là tỷ số dự đoán của Sportskeeda.

Nhưng Sportsmole và chuyên gia bóng đá Chris Sutton thì cho rằng, 2 đội sẽ chia điểm với kết quả Bỉ 1-1 Ai Cập.

Đội hình dự kiến:

Bỉ: Courtois; Meunier, Ngoy, Theate, De Cuyper; Onana, Tielemans; Trossard, De Bruyne, Doku; Lukaku.

Ai Cập: El Shenawy; Hany, Ibrahim, Rabia, Fatouh; Lashin, Fathy; Salah, Trezeguet, Zizo; Marmoush.