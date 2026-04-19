Trong thông cáo đưa ra sáng nay (19/4), Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết các lực lượng Seoul đã phát hiện quân đội Triều Tiên phóng một số tên lửa đạn đạo từ khu vực Sinpho ra vùng biển phía đông bán đảo vào 6h10 sáng 19/4 (giờ địa phương).

Ảnh minh họa: Yonhap

“Những tên lửa trên đã bay được khoảng 140km. Quân đội Hàn Quốc đang theo dõi sát sao mọi động thái của Triều Tiên trong khuôn khổ phòng thủ chung giữa Hàn Quốc và Mỹ, cũng như duy trì trạng thái để đáp trả bất kỳ hành động khiêu khích nào”, trích thông cáo của JCS.

Theo Kyodo News, chính quyền Nhật Bản sáng 19/4 tuyên bố các tên lửa đạn đạo mà Triều Tiên phóng đi lần này “đã rơi bên ngoài vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Tokyo và nước này không ghi nhận bất kỳ báo cáo thiệt hại nào”.

Cho đến nay, Triều Tiên chưa lên tiếng về thông tin được Nhật Bản và Hàn Quốc đưa ra.