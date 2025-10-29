"Chúng tôi đang làm mọi thứ có thể để đảm bảo trong năm nay, chúng tôi không chỉ thử một, 2 hoặc 3 lần, mà sẽ nỗ lực nghiêm túc để làm nhiều hơn nữa", đài Suspilne dẫn lời ông Zelensky nói trong một cuộc họp báo kín.

Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine không nói rõ tên lửa Flamingo hoặc Ruta đã được sử dụng ở đâu và khi nào.

Tên lửa hành trình Flamingo của Ukraine. Ảnh: Militarnyi

Trong bối cảnh bị áp đảo về quân số và hỏa lực trên tiền tuyến, để tấn công tầm xa vào hậu phương của Nga, Ukraine sử dụng các loại vũ khí do phương Tây cung cấp và dàn máy bay không người lái (UAV) tự chế. Mục đích là phá vỡ công tác hậu cần và dần dần làm suy yếu khả năng chiến đấu của các lực lượng Nga. Tuy nhiên, do tốc độ viện trợ quân sự từ phương Tây sụt giảm hàng năm nên Ukraine đã chuyển sang tự sản xuất vũ khí tầm xa và đề nghị các nước đồng minh hỗ trợ tài chính.

Trong một cuộc họp báo, ông Zelensky từng thừa nhận, số lượng tên lửa tầm xa do châu Âu cung cấp cho Kiev hiện sắp cạn kiệt. Cụ thể, Kiev chỉ có "số lượng bình thường" tên lửa Storm Shadow của Anh cùng "số lượng nhỏ hơn" tên lửa tầm xa SCALP của Pháp.

Hồi tháng 8, Tổng thống Zelensky ca ngợi Flamingo là tên lửa "thành công nhất" trong kho vũ khí của Ukraine. Flamingo là tên lửa hành trình tầm xa đầu tiên do Ukraine tự sản xuất và có tầm bắn lên tới 3.000km. Với tầm bắn này, Flamingo có khả năng vươn tới thủ đô Moscow của Nga nếu được phóng từ Ukraine. Ông Zelensky thậm chí từng đe dọa sẽ gây ra tình trạng mất điện ở các khu vực biên giới và cả thủ đô của Nga.

Trong một diễn biến khác, tờ Kyiv Independent hôm 28/10 đưa tin, Tổng thống Zelensky đã yêu cầu Bộ Quốc phòng Ukraine khởi động chương trình "xuất khẩu có kiểm soát" các loại vũ khí do nước này sản xuất ra nước ngoài bắt đầu từ tháng 11 năm nay.

"Vào cuối năm nay, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Denys Shmyhal phải đảm bảo hoàn thành đầy đủ các nhiệm vụ sản xuất và chuyển giao UAV, gồm UAV góc nhìn thứ nhất (FPV), UAV đánh chặn và các UAV làm nhiệm vụ tấn công tầm sâu", ông Zelensky chia sẻ trên mạng xã hội.

Kể từ khi xung đột Nga - Ukraine bùng nổ vào tháng 2/2022, Kiev đã phong tỏa hoạt động xuất khẩu vũ khí, thắt chặt các quy định để đảm bảo số lượng đạn pháo, UAV và tên lửa có sẵn trong nước. Các quy định này hạn chế đến mức khiến việc xuất khẩu vũ khí gần như bất khả thi.

Tuy nhiên, vào tháng 6 năm nay, ông Zelensky thông báo, Kiev sẽ sớm xuất khẩu công nghệ quốc phòng và mở các dây chuyền sản xuất vũ khí tại những nước đối tác như một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn nhằm quốc tế hóa hoạt động sản xuất vũ khí nội địa.