Theo trang tin quân sự Militarnyi, Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản (JMSDF) ngày 20/4 thông báo việc mẫu hạm Izumo đã rời khỏi ụ nổi, đánh dấu việc chuyển đổi từ tàu đổ bộ trực thăng thành tàu sân bay hoàn chỉnh.

"Quá trình nâng cấp giai đoạn 1 của tàu sân bay Izumo đã hoàn thành. Tàu dự kiến ​​sẽ trải qua các công tác sửa chữa và hiện đại hóa bổ sung, cho phép hoàn thành toàn bộ tổ hợp công việc vào năm 2027", đại diện JMSDF cho biết.

Giới quan sát nhận định thay đổi lớn nhất của Izumo là việc phần mũi tàu được sửa đổi, mở rộng hơn để gia tăng diện tích sàn đáp máy bay. Điều này sẽ giúp việc vận hành máy bay chiến đấu trở nên thuận tiện hơn.

Tàu sân bay Izumo của Nhật Bản. Ảnh: TWZ

Ngoài việc hạ thủy tàu sân bay Izumo, Bộ Quốc phòng Nhật Bản cũng xác nhận việc khôi phục Phi đội tiêm kích chiến thuật số 202. Đây sẽ là đơn vị đầu tiên trong Lực lượng Phòng vệ trên không Nhật Bản sử dụng tiêm kích hạm.

Trước Izumo, một tàu đổ bộ trực thăng khác của Nhật Bản là Kaga cũng được chuyển đổi thành tàu sân bay vào năm 2024. Sau khi hoàn thiện việc nâng cấp thành tàu sân bay, 2 chiến hạm này có thể mang theo 12 tiêm kích và 16 trực thăng quân sự.

Cả Izumo và Kaga đều là tàu đổ bộ trực thăng lớp Izumo, có chiều dài 248m và hiện là mẫu tàu chiến lớn nhất của JMSDF. Trên thực tế, các tiêm kích F-35B có thể hạ cánh thẳng đứng, nhưng việc sửa đổi thành tàu sân bay sẽ giúp máy bay này vận hành bình thường như các tiêm kích khác.