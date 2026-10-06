Nhật Bản vừa tổ chức một cuộc thi nhằm nâng cao nhận thức về việc đảm bảo chất lượng giấc ngủ, với giải nhất lên tới 2,22 triệu Yen (khoảng 320 triệu đồng).

Theo tờ Yomiuri, hãng đệm Koala Mattress ngày 5/10 đã tổ chức một cuộc thi ngủ có tên "Matt Race" ở thủ đô Tokyo, nơi các thi sinh tranh tài để tìm người có thể ngủ nhanh và ổn định nhất.

Những người dự thi sẽ được đeo các thiết bị theo dõi sóng não để đo 3 yếu tố: chất lượng giấc ngủ, thời gian cần để đi vào giấc ngủ và mức độ ổn định của giấc ngủ trong suốt cuộc thi. Các chỉ số này được tổng hợp thành một điểm số giấc ngủ theo công thức riêng của ban tổ chức và người có tổng điểm cao nhất sẽ được tuyên bố là người chiến thắng.

Giải nhất trị giá 2,22 triệu Yen là cách chơi chữ của 3 ký tự "Zzz", thường được dùng để biểu thị trạng thái ngủ khi nhắn tin. Người về nhì cũng được nhận giải thưởng 220.000 Yen.

Cuộc thi ngủ tại Nhật Bản. Video: Yomiuri

"Một số thí sinh dường như chìm vào giấc ngủ gần như ngay lập tức, trong khi những người khác gặp khó khăn do môi trường xa lạ, máy quay và các hoạt động khác diễn ra tại địa điểm thi. Ban tổ chức cũng yêu cầu các thí sinh không cố tình đến trong tình trạng thiếu ngủ để tạo lợi thế", truyền thông Nhật Bản cho biết.

Dù là đầu tiên tổ chức, nhưng cuộc thi đã thu hút được sự chú ý rất lớn của dư luận khi tỷ lệ đơn đăng ký trên số suất dự thi là 800:1. Các thí sinh có độ tuổi khá đa dạng, từ 20 đến 50 tuổi, với cả nam và nữ tham gia.

Theo ban tổ chức, cuộc thi này hướng tới mục tiêu tăng cường nhận thức của người dân với việc đảm bảo chất lượng giấc ngủ. Theo dữ liệu của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), người Nhật chỉ ngủ trung bình 7 giờ 24 phút mỗi ngày, thuộc nhóm thấp nhất trên thế giới.