Có thể thấy, trong danh sách của U23 Thái Lan vắng nhiều cầu thủ chủ chốt, bao gồm Yosakorn Burapha – Vua phá lưới SEA Games 33 vừa qua, với 6 bàn thắng, Kakana Khamyok, Seksan Ratree, Waris Chuthong, Chanon Thamma và Sarawat Phosaman.

Yosakorn Burapha (9)- Vua phá lưới bóng đá nam SEA Games 33, không cùng U23 Thái Lan dự giải U23 châu Á. Ảnh: S.N

Lý do, các CLB Thai-League không chấp nhận ‘nhả’ người, vì giải U23 châu Á không nằm trong lịch FIFA Days.

Thái Lan vừa để thua ngược Việt Nam 2-3 tại chung kết bóng đá nam SEA Games 33. Tuy nhiên, theo truyền thông nước này thì đội hình trong tay HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul đi chinh chiến giải châu Á còn thua cả so với kỳ đại hội thể thao diễn ra trên sân nhà.

Tờ Siam Sports nhắc đến đánh giá của Sina Sports (Trung Quốc), cho rằng U23 Thái Lan yếu nhất bảng D và U23 Trung Quốc phải tận dụng triệt để lấy trọn 3 điểm cho mục tiêu giành vé đi tiếp.

“Các chuyên gia bóng đá Trung Quốc đều cho rằng, trong số các đối thủ tại bảng D thì U23 Thái Lan là yếu nhất bảng, là thử thách dễ thở nhất. Họ tự tin, nếu U23 Trung Quốc giành điểm trước Iraq và Australia, đội sẽ có lợi thế trong trận đấu cuối cùng vòng bảng gặp U23 Thái Lan vào 14/1, với khả năng cao sẽ giành trọn 3 điểm”.

Theo kế hoạch, U23 Thái Lan sẽ ‘đóng quân’ tại khu nghỉ dưỡng Tara Park Resotel từ ngày 29/12, trước khi lên đường sang Saudi Arabia vào ngày 3/1/2026.

Tại VCK U23 châu Á, Thái Lan nằm ở bảng D, lần lượt gặp Australia (8/1), Iraq (11/1) và Trung Quốc (14/1).