Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM có năm chỉ 25% sinh viên tốt nghiệp đúng hạn

Trong nhóm các trường đại học có quy mô lớn ở TPHCM, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM được chú ý không chỉ bởi là một trong 14 đại học có doanh thu hơn nghìn tỷ đồng tại Việt Nam, trường đào tạo kỹ thuật nằm trong top đầu ở phía Nam mà còn vì tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp đúng hạn rất thấp.

Theo báo cáo công khai hoạt động năm 2025, năm 2024, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật đạt tổng thu 1.120 tỷ đồng, trong đó học phí chiếm 976 tỷ. Hiện trường có hơn 30.000 sinh viên, mỗi năm tuyển mới khoảng 8.000 chỉ tiêu. Năm 2022, 66,95% sinh viên tốt nghiệp, nhưng chỉ 24,54% ra trường đúng hạn, tương đương 1/4 số sinh viên nhập học khóa đó.

Năm 2023, tỷ lệ tốt nghiệp đạt 72,96%, nhưng đúng hạn chỉ 31,56%. Số sinh viên có việc làm đúng chuyên môn là 62%.

Năm 2024, tỷ lệ tốt nghiệp sụt giảm còn 60,45%, trong đó đúng hạn là 41,14%.

Như vậy, bình quân giai đoạn 2022-2024, chỉ hơn 30% sinh viên tốt nghiệp đúng hạn, tức khoảng 3/10 sinh viên ra trường đúng tiến độ; phần còn lại phải kéo dài thời gian học hoặc bỏ học.

Tại các trường khác, bức tranh chung không sáng sủa

Thực trạng này không chỉ diễn ra ở Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM mà còn xuất hiện tại nhiều trường khác ở TPHCM.

Bình quân giai đoạn 2022-2024, tỷ lệ tốt nghiệp đúng hạn của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM chỉ hơn 30%. Ảnh: UTE

Trường Đại học Công nghiệp TPHCM hiện có khoảng 33.000 sinh viên, mỗi năm tuyển mới gần 10.000 chỉ tiêu. Năm 2023, tỷ lệ tốt nghiệp đúng hạn đạt 46,17%. Năm 2024, tỷ lệ này giảm còn 40%, trong khi tổng số sinh viên tốt nghiệp chỉ 60,81%.

Trong khi đó, Trường Đại học Tôn Đức Thắng hiện có khoảng 23.000 sinh viên. Năm 2024 có tới 93,1% sinh viên tốt nghiệp trong khung đào tạo tối đa cộng thêm 2 năm, nhưng đúng hạn chỉ đạt 41,9%.

Trường Đại học Bách khoa TPHCM đào tạo kỹ thuật hàng đầu phía Nam hiện có khoảng 30.000 sinh viên. Thế nhưng năm 2024, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp đạt 75,63%, nhưng trường không công bố số tốt nghiệp đúng hạn.

Đại học Kinh tế TPHCM có khoảng 28.000 sinh viên và đây là điểm sáng hiếm hoi khi năm 2024 có 79,8% sinh viên tốt nghiệp, trong đó tới 74,6% đúng hạn.

Ở Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM, năm 2023, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp đúng hạn là 58%, nhưng đến năm 2024 giảm còn 36,4% trong tổng số 67,4% sinh viên tốt nghiệp.

Trong khi đó ở Đại học Mở TPHCM, năm 2024, tỷ lệ tốt nghiệp đạt 64,8%, trong đó đúng hạn là 46,3%.

Nhìn vào các con số trên, có thể thấy phần lớn các trường chỉ đạt mức 30-50% sinh viên tốt nghiệp đúng hạn. Ngoại lệ hiếm hoi là Đại học Kinh tế TPHCM với gần 3/4 sinh viên ra trường đúng tiến độ.

Tỷ lệ sinh viên thôi học cũng tăng

Cùng với việc sinh viên ít tốt nghiệp đúng hạn, tỷ lệ bỏ học tại nhiều trường lại gia tăng nhanh chóng, nhất là Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM. Tại trường này, năm 2023, tỷ lệ thôi học chỉ 0,091%, nhưng đến 2024 đã tăng vọt lên 24,45%, trong đó riêng thôi học năm đầu cũng chiếm 24,45%.

Còn ở Trường Đại học Công nghiệp TPHCM, năm 2023 có 3,88% sinh viên bỏ học, năm 2024 tăng lên 10,72%.

Con số thôi học ở Trường Đại học Bách khoa TPHCM năm 2024 là 1,69%, riêng năm đầu là 1,94%.

Trong khi đó ở Trường Đại học Tôn Đức Thắng, năm 2024, tỷ lệ bỏ học 7%, năm đầu là 5%.

Ở ĐH Kinh tế TPHCM, năm 2024, tỷ lệ thôi học là 3,76%.

Còn tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM, năm 2023, tỷ lệ bỏ học tới 12%, sang 2024 giảm xuống 9,96%, trong đó bỏ học năm đầu là 4,19%.

Con số sinh viên thôi học ở Trường Đại học Mở TPHCM năm 2024 là 9,81%, riêng năm đầu chiếm 6,12%.

Trao đổi với VietNamNet, đại diện một trường đại học công lập cho hay tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp đại học đúng thời hạn ở các trường đại học công lập như vậy là chấp nhận được, trong đó việc các ngành kỹ thuật và công nghệ tốt nghiệp đúng thời hạn là tầm 25%-37%.

Việc tốt nghiệp đại học đúng thời hạn sẽ ảnh hưởng đến việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh, nhưng không vì thế mà giảm chất lượng đào tạo. Ở các trường đại học công lập, chất lượng đào tạo phải là yếu tố hàng đầu, do vậy có chất lượng tốt thì sẽ thu hút sinh viên chất lượng cao. Vì vậy, không thể hy sinh chất lượng đào tạo chỉ để tăng tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp đúng hạn.